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Первоисточник: store.steampowered.com Прямая ссылка на новость:

Sonic Forces — релизный трейлер и негативные отзывы

Вот и состоялся релиз второй игры про Соника за этот год — Sonic Forces. Сомнения в качестве проекта начали появляться у игроков ещё до релиза, но недавно выяснилось, что Sega решила не выдавать творение Sonic Team обозревателям — признак совсем уж неприятный и подозрительный. В итоге сейчас на Gamerankings числится всего один обзор, опубликованный на сайте Polygon. Оценка — пять баллов из десяти. Вывод — игра придётся по вкусу только преданным фанатам франчайза, которых волнуют сюжеты в играх о синем еже и которым импонирует идея добавления в мир серии собственного персонажа.

Верить единственному обзору (да ещё и с Polygon), конечно, не стоит, но многие пользовательские отзывы в Steam у Sonic Forces даже хуже. Просто не столько из-за проблем с сюжетом или геймлпеем, сколько из-за невозможности их как следует оценить: благодаря откровенно обморочному исполнению игра зависает, вылетает и тормозит при любом удобном и неудобном случае. Консольные версии за техническое исполнение тоже, кстати, ругают, но хотя бы не так сильно.

В общем, как бы не оказалось, что вместо идейного продолжения Sonic Generations у разработчиков родился новый Sonic 2006.

Релизный трейлер:

 
 
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