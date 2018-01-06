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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Юный Шелдон» получил от CBS второй сезон

Телеканал CBS продлил на второй сезон однокамерную комедию «Юный Шелдон» — спин-офф до сих пор востребованного гик-ситкома «Теория большого взрыва».

Причина продления тривиальна — высокие рейтинги. Сентябрьская премьера сериала собрала у экранов 17,2 млн зрителей с рейтинговым показателем 3,8 в ключевой возрастной категории «18–49 лет». Вышедший на неделе десятый эпизод, ознаменовавший возвращение комедии из хиатуса, посмотрело 16,2 млн человек. Рейтинговый показатель серии в ключевом демо составил 3,3. «Юный Шелдон» возглавляет топ самых результативных комедий этого телесезона.

Многосерийный проект фактически является приквелом «Теории», раскрывающим тайну детских лет будущего гения-социопата. Семейная комедия повествует о 12-летнем вундеркинде Шелдоне Купере (Иэн Эрмитаж) и нескучных буднях его странноватой семейки из Восточного Техаса.

В основной актёрский состав наряду с Эрмитажем входят Зои Перри, Лэнс Барбер, Энни Поттс, Реган Реворд и Монтана Джордан. Прославивший персонажа Джим Парсонс выступает в роли рассказчика.

Создателями сериала являются Чак Лорри и Стивен Моларо. Оба числятся его исполнительными продюсерами наряду с Парсонсом и Тоддом Спиваком. Производственный процесс курируют Warner Bros. TV и Chuck Lorre Productions.

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