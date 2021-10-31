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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Юный шпион возвращается в трейлере второго сезона «Алекса Райдера»

Цифровая платформа IMDb TV опубликовала трейлер второго сезона «Алекса Райдера» — многосерийной экранизации книжной серии Энтони Горовица о приключениях юного шпиона. Премьера продолжения состоится 3 декабря.

Во втором сезоне приключенческого экшена Алекс Райдер (Отто Фаррант) пытается вернуться к нормальной жизни, но не судьба — на отца его новой подруги Сабины (Чаритра Чандран) совершено покушение. События выходят из-под контроля, когда выясняются подробности нападения и ниточки ведут к миллиардеру-новатору в области высоких технологий Дэмиану Крэю (Тоби Стивенс).

Сценарной адаптацией занимается Гай Бёрт, а Горовиц входит в команду исполнительных продюсеров сериала. Производственный процесс курирует Eleventh Hour Films.

Теги
ВидеоАлекс РайдерТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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