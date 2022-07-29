Томас Шелби вернётся, но нескоро. Фильм «Острые козырьки» Стивена Найта получил дату съёмочного старта

Создатель знаменитой гангстерской саги «Острые козырьки» Стивен Найт готов поделиться свежими новостями об обещанном полнометражном продолжении сериала. И кое-какую информацию о фильме он раскрыл, побывав в гостях у радиоведущих Heart FM.

Во-первых, Найт сообщил, что почти разделался со сценарием картины. Во-вторых, к съёмкам планируется приступить в ближайшие полтора года. Снимать будут в Бирмингеме (Дигбет и Смолл Хит) и окрестностях, дабы соблюдать аутентичность, потому что именно в тех местах и обитали реальные Острые козырьки.

Вдобавок Стивен Найт пообещал, что к Киллиану Мёрфи и компании, само собой, примкнут новые участники актёрского состава, однако до новостей кастинга пока далеко. О том, что полнометражка станет стопроцентным финалом, сценарист не упоминал, потому как в одном из предыдущих интервью успел обмолвиться, что не исключает «продолжения банкета».