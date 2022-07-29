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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Томас Шелби вернётся, но нескоро. Фильм «Острые козырьки» Стивена Найта получил дату съёмочного старта

Источник: BBC

Создатель знаменитой гангстерской саги «Острые козырьки» Стивен Найт готов поделиться свежими новостями об обещанном полнометражном продолжении сериала. И кое-какую информацию о фильме он раскрыл, побывав в гостях у радиоведущих Heart FM.

Во-первых, Найт сообщил, что почти разделался со сценарием картины. Во-вторых, к съёмкам планируется приступить в ближайшие полтора года. Снимать будут в Бирмингеме (Дигбет и Смолл Хит) и окрестностях, дабы соблюдать аутентичность, потому что именно в тех местах и обитали реальные Острые козырьки.

Вдобавок Стивен Найт пообещал, что к Киллиану Мёрфи и компании, само собой, примкнут новые участники актёрского состава, однако до новостей кастинга пока далеко. О том, что полнометражка станет стопроцентным финалом, сценарист не упоминал, потому как в одном из предыдущих интервью успел обмолвиться, что не исключает «продолжения банкета».

Теги
Острые козырьки
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