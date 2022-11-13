Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 ноября

Дэвиду Теннанту поплохело от русского полония на первом кадре драмы «Литвиненко». По реальным событиям, конечно же.

Стала известна причина закрытия «Мира Дикого Запада». Рейтинги скукожились, а бюджет вырос.

Сериал «Король и Шут» завершил съёмки (фото). Премьеру обещают в следующем году.

Индиана Джонс и его любимая женщина на первых промо «Йеллоустоуна: 1923» Тейлора Шеридана. Харрисон Форд и Хелен Миррен украсят собой очередной приквел неовестерна.

Disney готовит сериал по «Индиане Джонсу». Уже и сценаристов проекту подыскивают.

Настю Ивлееву жёстко перевоспитывают монашки в трейлере драмы «Монастырь». Возможно, стоит приписать «без регистрации и СМС», раз уж рейтинг у сериала «18+».