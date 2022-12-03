Марк Стронг сыграет императора Коррино в приквеле «Дюны» о Бене Гессерит

В многосерийном приквеле «Дюны» Дени Вильнёва важное пополнение каста. В актёрский состав «Дюны: Сестринства» влились Марк Стронг и его менее известные коллеги Джейд Аноука и Крис Мэйсон.

Стронг сыграет императора Джавикко Коррино, который правит Империей во времена хрупкого мира. Аноуке досталась партия Феодосии, участницы Сестринства, хранящей опасную тайну о своём прошлом. Мэйсон сыграет мастера меча Кейрана Атрейдеса, неожиданно сдружившегося с одним из членов императорской семьи.

События приквела разворачиваются за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Ширли Хендерсон) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и создают легендарный женский орден Бене Гессерит.

В сериале также снимаются Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Фаолиэнн Каннингэм, Аойф Хайндс, Хлоя Ли и Трэвис Фиммел. Шоураннером выступает Элисон Шапкер («Шпионка», «Грань»). Первый эпизод снимает Йохан Ренк («Во все тяжкие»). Вильнёв входит в команду исполнительных продюсеров сериала.