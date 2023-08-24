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СЕРИАЛЫ
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Иван Янковский выживает на заре 90-х в тизере драмы «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

Кровавые уличные разборки под Юру Шатунова. Видеосервисы Wink и START представили тизер восьмисерийной криминальной драмы «Слово пацана» с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Режиссёром и соавтором сценария сериала выступил небезызвестный Жора Крыжовников.

Точной даты выхода у проекта пока нет, но известно, что премьера состоится осенью.

События сериала разворачиваются в конце 80-х и расскажут о переломном периоде в жизни страны, которая вот-вот скатится в бездну тяжелейшего кризиса. Пока родители борются за выживание, предоставленные самим себе дети сбиваются в банды и воюют за территории, следуя собственным понятиям о дружбе и справедливости.

И постер:

Постеры сериала «Слово пацана»
Теги
ВидеоСлово пацана
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Источник фотографий: Depositphotos

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