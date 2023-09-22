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47

Виртуальный рай зовёт — вышел трейлер третьего сезона «Загрузки»

Натан ненамеренно ведёт двойную жизнь. Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлео ретьего сезона комедии о недалёком будущем «Загрузка», где главные герои продолжат борьбу с классовым неравенством даже в посмертии. Премьера подолжения состоится на цифровой платформе 20 октября.

В начале третьего сезона Натан (Робби Амелл) и Нора (Энди Алло) наконец-то начинают встречаться по-настоящему, в реальной жизни и становить программу посмертной загрузки Freeyond. Меж тем Ингрид (Аллегра Эдвардс) налаживает отношения с цифровой копией Натана в виртуальном VIP-раю Lakeview.

И свежий постер:

Постеры сериала «Загрузка»
Теги
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Сериалы
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
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