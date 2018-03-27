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«Наследники» — тизер-трейлер

Кабельный телеканал HBO выкатил тизер-трейлер драмы «Наследники». Конкретной даты выхода сериал пока не получил, но известно, что премьера состоится в июне.

Главными темами десятисерийной драмы — и это чётко прослеживается уже в первом ролике — являются жажда власти, политика, деньги и семья. Сериал повествует о неприлично богатом и чрезвычайно могущественном нью-йоркском семействе Рой — владельцах международной медиаимперии.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»). Пилот снял оскароносный Адам Маккей («Игра на понижение»). В исполнительных продюсерах помимо Армстронга, Маккея и Уилла Феррелла значатся Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Илен С. Лэндресс.

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Видео Наследники
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