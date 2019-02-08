«Воин» — тизер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Cinemax опубликовал второй тизер криминального боевика «Воин» Джастина Лина. В основу сюжета легли выдержки из рукописей легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли. Сериал наконец-то получил официальную дату выхода — премьера состоится 5 апреля.

События 10-серийной криминальной экшен-драмы разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Едва прибыв из Китая в Америку, молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) оказывается втянут в непримиримую борьбу группировок.

Помимо Кодзи в сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. За производство отвечают Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.