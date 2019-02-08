 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Завод» — эксклюзивный отрывок с экшеном Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Игру продаёт только картинка: слухи о проблемах разработки Atomic Heart Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision
   
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Воин» — тизер с датой выхода

Кабельный канал Cinemax опубликовал второй тизер криминального боевика «Воин» Джастина Лина. В основу сюжета легли выдержки из рукописей легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли. Сериал наконец-то получил официальную дату выхода — премьера состоится 5 апреля.

События 10-серийной криминальной экшен-драмы разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Едва прибыв из Китая в Америку, молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) оказывается втянут в непримиримую борьбу группировок.

Помимо Кодзи в сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. За производство отвечают Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Воин
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Воин» — тизер криминального боевика по рукописям Брюса Ли
 
Сериал Брюса Ли «Воин» отправлен в производство
 
Рукописи Брюса Ли станут сериалом

Тоже интересно

 
Кино «За бортом» — трейлер
 
КиноИгры Фильм «Биошок» психологически травмировал режиссёра Гора Вербински
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — сцена с участием Дарта Мола
 
Кино «Красавица и Чудовище» — финальный трейлер
 
Игры World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер «Старый солдат»
 
Кино Компания Enjoy Movies к хренам обанкротилась
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Самые продаваемые игры января для Switch в eShop на территории Европы, Северной Америки и ЯпонииThe Steam Awards 2018 - названы лучшие игры года по версии пользователей SteamXiaomi официально представила флагманский смартфон Mi MIX 3 в РоссииКонец эпохи - упоминание Activision удалено с официального сайта DestinyВ PS Store стартовала распродажа выходного дня - сборник ремастеров Hitman получил большую скидку
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика