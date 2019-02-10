«Падение ордена» — трейлер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History выкатил полноценный трейлер второго сезона «Падения ордена», вдобавок объявив дату возвращения сериала на экраны — премьера восьмисерийного продолжения состоится 25 марта.

Историко-приключенческая драма Дона Хэндфилда и Ричарда Рэйнера представляет собой хронику гибели легендарного ордена тамплиеров в омуте политических и церковных интриг Средневековья. В сериале снимаются Том Каллен, Марк Хэмилл, Саймон Мерреллс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден и другие.

Шоураннером второго сезона числится Аарон Хелбинг («Спартак: Война проклятых»); он же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Хэндфилдом, Рэйнером, Джереми Реннером и Риком Джейкобсоном. Производственный процесс курируют A+E Studios, Combine и Midnight Radio.