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«Падение ордена» — трейлер второго сезона с датой выхода

Кабельный канал History выкатил полноценный трейлер второго сезона «Падения ордена», вдобавок объявив дату возвращения сериала на экраны — премьера восьмисерийного продолжения состоится 25 марта.

Историко-приключенческая драма Дона Хэндфилда и Ричарда Рэйнера представляет собой хронику гибели легендарного ордена тамплиеров в омуте политических и церковных интриг Средневековья. В сериале снимаются Том Каллен, Марк Хэмилл, Саймон Мерреллс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден и другие.

Шоураннером второго сезона числится Аарон Хелбинг («Спартак: Война проклятых»); он же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Хэндфилдом, Рэйнером, Джереми Реннером и Риком Джейкобсоном. Производственный процесс курируют A+E Studios, Combine и Midnight Radio.

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Видео Падение ордена
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