Сериал для Apple TV+ от постановщика «Тёмного феникса» обзавёлся предварительным названием и режиссёром

В январе Apple заказала для своего потокового сервиса крупнобюджетный научно-фантастический проект от Саймона Кинберга («Люди Икс: Тёмный феникс») и Дэвида Вейла. На днях портал Discussing Film сообщил, что 10-серийная постановка получила рабочее название «Рэй Джеймс», а первый эпизод снимет Якоб Вербрюгген («Карточный домик», «Алиенист»).

Старт съёмочного процесса запланирован на октябрь. Снимать будут в Великобритании, Японии, Нью-Йорке и Иордании. О сюжете, к сожалению, до сих пор нет никакой информации, кроме прежних упоминаний о том, что особое внимание в истории уделят раскрытию характеров персонажей.

Создатели и сценаристы проекта Кинберг и Вейл также числятся его исполнительными продюсерами наряду с Одри Чон, Чадом Фихэном и Эми Кауфман. Производством занимается Genre Films.