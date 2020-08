Тизер финальных эпизодов «Агентов Щ.И.Т.» обещает последнюю эпическую битву

Телеканал ABC опубликовал тизер двухсерийного финала супергеройского экшена по вселенной Marvel «Агенты Щ.И.Т.». В заключительных сериях седьмого сезона и сериала главным героям предстоит главная в их жизни битва, и чтобы в ней победить и выжить, им понадобится помощь их друзей и соратников из настоящего и прошлого.

Совсем скоро зрители узнают, чем завершится последняя миссия команды спасителей человечества и попрощаются с персонажами Кларка Грегга, Минг-На Вен, Хлои Беннет, Йена де Кестекера, Элизабет Хенстридж, Наталии Кордовы-Бакли, Генри Симмонса и Джеффа Уорда. Проект Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн завершат эпизоды The End is at Hand и What We’re Fighting For, которые выходят на следующей неделе, 12 августа.