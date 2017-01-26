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Mass Effect: Andromeda — седьмой трейлер

А вот и новый трейлер грядущей RPG от BioWare подоспел. Космос, эпичные битвы, загадочные враги, трудности выбора, секс — в общем, полный набор элементов, обязательных для игр серии Mass Effect. Ну и парочка новых персонажей засветилась.

Покорение человечеством новой галактики вMass Effect: Andromeda запланировано на 21 марта (на PS4, Xbox One и PC). А обладателям подписок EA Access и Origin Access для Xbox One и PC, будет доступна ознакомительная десятичасовая версия, которая выйдет на неделю раньше официального старта продаж.

 
 
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Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)

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