Mass Effect: Andromeda — седьмой трейлер

А вот и новый трейлер грядущей RPG от BioWare подоспел. Космос, эпичные битвы, загадочные враги, трудности выбора, секс — в общем, полный набор элементов, обязательных для игр серии Mass Effect. Ну и парочка новых персонажей засветилась.

Покорение человечеством новой галактики вMass Effect: Andromeda запланировано на 21 марта (на PS4, Xbox One и PC). А обладателям подписок EA Access и Origin Access для Xbox One и PC, будет доступна ознакомительная десятичасовая версия, которая выйдет на неделю раньше официального старта продаж.