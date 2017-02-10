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Майкл С. Холл и Джоди Бальфур снимутся во втором сезоне «Короны»

Триумфатор нынешнего наградного сезона — обласканная критиками историческая драма «Корона» от потокового сервиса Netflix нашла своих Джона и Джеки Кеннеди. Роль 35-го президента США и первой леди исполнят Майкл С. Холл (фильмы «Геймер», «Убей своих любимых», сериал «Декстер») и Джоди Бальфур («Наёмник Куорри»).

Второй сезона детища Питера Моргана («Ещё одна из роды Болейн», «Гонка») начнётся с событий Суэцкого кризиса 1956 года и закончится падением кабинета премьер-министра Гарольда Макмиллана в 1963 году после оглушительного скандала.

Майкл С. Холл и Джоди Бальфур официально присоединились к актёрскому ансамблю второго сезона следом за Мэтью Гудом — новоявленным графом Сноудоном, светским фотографом и кинорежиссёром, который был женат на сестре королевы Елизаветы II (Клер Фой) принцессе Маргарет Роуз Виндзор (Ванесса Кирби) c 1960 по 1978 годы.

Съёмки новых серий уже вовсю идут. Дата премьеры второй главы исторического эпика пока не объявлена.

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Корона
 25 январяМэттью Гуд присоединился к актёрскому составу сериала «Корона» 4 февраляРецензия и отзывы на сериал «Корона» 27 сентября 2016 года«Корона» — второй трейлер сериала

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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