Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Гуляй, Вася!»

Всеяредакция, компания «Централ Партнершип» и создатели фильма приглашают читателей КГ на спецпоказ романтической комедии «Гуляй, Вася!».

Мероприятие пройдёт 13 февраля в 19:00 в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва). Сбор гостей начнётся в 18:30.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем полном распоряжении — 49 мест, поэтому мы разыграем 15 двойных билетов и 19 одиночных билетов.

Просим не забывать о наших правилах: те нехорошие люди, которые подадут заявку и потом либо откажутся от своего билета после объявления победителей, либо просто не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей. Так что если вы на сто процентов не уверены в наличии свободного времени в назначенный час — лучше не подавайте заявку. Единственным оправданием неявке на КГ-показ может стать всеобщий зомби-апокалипсис — да и то очень слабеньким, неубедительным оправданием.

Итоги мы подведём в ночь с 12 на 13 февраля. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.