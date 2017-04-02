Новости кино — лучшее за неделю

- «Человек-паук: Возвращение домой» — второй трейлер — Человек-паук возвращается с трейлером, который полностью раскрывает сюжет.
- Рецензии и отзывы на фильм «Призрак в доспехах» — есть ли в Голливуде место для экранизаций аниме?
- «Лара Крофт» — первые кадры и описание сюжета — новая Лара с рабочими инструментами расхищения.
- «Оно» — тизер-трейлер и постер — небезопасная клоунада для детей и взрослых.
- Джосс Уидон стал режиссёром фильма «Бэтгёрл» — не каждый режиссёр дотягивает до съёмок фильма в расширенной вселенной DC.
- «Время первых» никак не может уйти от «Форсажа 8» — первые хотят остаться единственными в отечественном прокате.
- «Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер — муза визуальных эффектов до сих пор не изменила Люку Бессону.
- «Планетa обезьян: Война» — второй трейлер — начинается обезьяний призыв на войну.
- Как выделить три часа на «Лигу справедливости» — справедливости хватит на всех.
- Сценарист Аарон Соркин вступит в переговоры с DC и Marvel — Аарон Соркин будет искать супергероя себе по душе.
- «Kingsman: Золотое кольцо» — постер — Колин Фёрт!