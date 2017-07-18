Зак Снайдер поменял профиль в «Твиттере», и это стало новостью

Интернету срочно нужна помощь, чтобы раздуть очередного слона из мелкой мухи. Не можем оставить это без внимания (хотя, конечно, можем).

Режиссёр Зак Снайдер в профиле своего твиттера убрал фотографию и баннер «Лиги справедливости». Общественность моментально засуетилась в том плане, что Снайдер снял цвета фильма и тем самым окончательно умывает руки.

Разумеется, это может означать абсолютно ничего. Возможно, Снайдеру просто надоело. Как раз в тот день он принёс дань уважения покойному Джорджу Ромеро и мог посчитать, что старое оформление профиля не подходит. Несомненно здесь только одно: «Лига» находится в крайне уязвимом положении, и любое телодвижение вызывает бурление в широких народных массах, типа, «это ж-ж-ж неспроста».

Если вы не понимаете, что здесь вообще происходит, то напоминаем. Зак Снайдер ушёл с постановки фильма по личным причинам. На его место взяли Джосса Уидона для проведения дополнительных съёмок и постпродакшена. Но часть аудитории заподозрила студию в желании сместить Снайдера, хотя в Warner Bros. и пообещали не ломать стилистику первого режиссёра. Потом Уидон поменял композитора, и параноидальные шизофреники посчитали, что они были всё время правы.

Теперь ещё вот это!