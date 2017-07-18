 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер Новое аниме лета 2017 года Ложка дёгтя: «Ведьмак»
9
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Зак Снайдер поменял профиль в «Твиттере», и это стало новостью

Интернету срочно нужна помощь, чтобы раздуть очередного слона из мелкой мухи. Не можем оставить это без внимания (хотя, конечно, можем).

Режиссёр Зак Снайдер в профиле своего твиттера убрал фотографию и баннер «Лиги справедливости». Общественность моментально засуетилась в том плане, что Снайдер снял цвета фильма и тем самым окончательно умывает руки.

Разумеется, это может означать абсолютно ничего. Возможно, Снайдеру просто надоело. Как раз в тот день он принёс дань уважения покойному Джорджу Ромеро и мог посчитать, что старое оформление профиля не подходит. Несомненно здесь только одно: «Лига» находится в крайне уязвимом положении, и любое телодвижение вызывает бурление в широких народных массах, типа, «это ж-ж-ж неспроста».

Если вы не понимаете, что здесь вообще происходит, то напоминаем. Зак Снайдер ушёл с постановки фильма по личным причинам. На его место взяли Джосса Уидона для проведения дополнительных съёмок и постпродакшена. Но часть аудитории заподозрила студию в желании сместить Снайдера, хотя в Warner Bros. и пообещали не ломать стилистику первого режиссёра. Потом Уидон поменял композитора, и параноидальные шизофреники посчитали, что они были всё время правы.

Теперь ещё вот это!

9 Обсудить
Темы
 
Лига справедливости
 16 мая«Чудо-женщина 2» уже разрабатывается студией Warner Bros. 17 февраля«Лига справедливости» — промо-арт 9 января«Лига справедливости» — новый кадр 10 декабря 2016 годаЗак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм 3 июляСписок актрис, которые могут получить роль Бэтгёрл 15 июняДжосс Уидон нашёл нового композитора для «Лиги справедливости» 21 апреляДжосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги
 
Кадры: «Бегущий по лезвию 2049», «Пила 8», «Лига справедливости», «Оно», «Лара Крофт»
 
Список актрис, которые могут получить роль Бэтгёрл

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе
 
Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной
 
Аниме «Судьба: Ночь Схватки – Бесконечный мир клинков» — 12 (промежуточный финал)
 
Игры Хидео Кодзима наконец-то покинул Konami (или нет?..)
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 147: Лестница Гринберга
 
Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика