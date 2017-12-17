Новости сериалов — лучшее за неделю

Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы — объявлены претенденты на главную теленаграду года.

Доминик Пёрселл сообщает о вероятном возвращении «Побега» на шестой сезон — канал FOX и создатель проекта не спешат подтверждать его заявление.

Netflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон — Джон Бернтал вернётся к образу марвеловского сурового линчевателя.

Syfy продлил сериал «Нация Z» на пятый сезон — проект выручает стабильность рейтингов.

Автор «Компьютерщиков» работает над ремейком своего детища для NBC — канал пытается снять собственную версию сериала с 2014 года.

«Титаны» — промо-арт — публике продемонстрировали костюмы Ястреба и Голубя.

«Британия» — трейлер без цензуры — кровь, отрубленные головы и обсценная лексика.

USA Network продлил «Мистера Робота» на четвёртый сезон — сериал Сэма Эсмейла вернётся в телеэфир в следующем году.

«Родина» — дата выхода седьмого сезона, трейлер и русскоязычное пополнение актёрского состава — продолжение стартует в первой половине февраля.