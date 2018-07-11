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«Принц драконов» — анонс мультсериала

Потоковый сервис Netflix анонсировал очередной анимационный сериал — масштабное приключенческое фэнтези под названием «Принц драконов» (The Dragon Prince). Над проектом работают главный сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд.

Мультсериал повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в эпическое приключение, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Даты выхода у анимационного фэнтези пока нет, но известно, что премьера состоится в сентябре, а чуть больше информации о проекте публика получит из первых рук в ходе грядущего июльского Comic Con.

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