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Сугубо женская творческая команда представляет стриптиз-драму «Долина К»

Добро пожаловать на грязный юг. Кабельный канал Starz выкатил трейлер криминальной драмы «Долина К», стартующей 12 июля. Проект хвастается тем, что вся его творческая команда состоит целиком из женщин.

Проект, вдохновлённый пьесой Катори Холл «Долина кисок» (Pussy Valley), рассказывает о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Драма поведает, какие трагедии скрывает под своей яркой неоновой вывеской усыпанный блёстками мир танцев у шеста.

Холл выступает создателем и шоураннером проекта. В сериале снимаются Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой и другие.

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