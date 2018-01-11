«Изменённый углерод» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix обнародовал полноценный трейлер «Изменённого углерода», стартующего меньше чем через месяц — 2 февраля. Видеоролик радует глаз, подтверждая: нас ждёт масштабное, красивое, динамичное приключение.

События 10-серийного фантастического боевика по одноимённому роману Ричарда Моргана разворачиваются в далёком будущем. Человечество совершило революцию в технологиях, изобретя способ оцифровки сознания и перемещения его из тела в тело. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) попал за решётку на сотни лет, но получает возможность начать жизнь заново. Для этого Ковачу необходимо расследовать убийство одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Помимо Киннамана в основной актёрский состав вошли Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн и Леонардо Нам.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом числится Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел»). Срежиссировали первый сезон Мигель Сапочник («Игра престолов»), Энди Годдард («Каратель»), Ута Бризвитц («Чёрные паруса»), Питер Хор («Сорвиголова»), Ник Харран («Шерлок») и Алекс Грейвз («Родина»).