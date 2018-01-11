 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю Самые ожидаемые игры 2018 года, часть 2 Новости ретро-игр — лучшее за неделю Самые ожидаемые игры 2018 года, часть 1 Мы открыли Instagram и новый YouTube-канал
9
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Изменённый углерод» — трейлер

Потоковый сервис Netflix обнародовал полноценный трейлер «Изменённого углерода», стартующего меньше чем через месяц — 2 февраля. Видеоролик радует глаз, подтверждая: нас ждёт масштабное, красивое, динамичное приключение.

События 10-серийного фантастического боевика по одноимённому роману Ричарда Моргана разворачиваются в далёком будущем. Человечество совершило революцию в технологиях, изобретя способ оцифровки сознания и перемещения его из тела в тело. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) попал за решётку на сотни лет, но получает возможность начать жизнь заново. Для этого Ковачу необходимо расследовать убийство одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Помимо Киннамана в основной актёрский состав вошли Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн и Леонардо Нам.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом числится Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел»). Срежиссировали первый сезон Мигель Сапочник («Игра престолов»), Энди Годдард («Каратель»), Ута Бризвитц («Чёрные паруса»), Питер Хор («Сорвиголова»), Ник Харран («Шерлок») и Алекс Грейвз («Родина»).

9 Обсудить
Темы
 
Видео Изменённый углерод
 6 январяКирнан Шипка сыграет главную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» 1 января«Лемони Сникет: 33 несчастья» — тизер второго сезона с датой выхода 20 декабря 2017 годаNetflix продлил сериал «Тьма» на второй сезон 13 декабря 2017 годаNetflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон 19 декабря 2017 годаДиего Луна и Майкл Пенья записались в четвёртый сезон «Нарков»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода
 
«Изменённый углерод» — промо-ролик
 
Джеймс Пьюрфой сыграет древнего богача в «Изменённом углероде»

Тоже интересно

 
Кино «Отряд самоубийц» — новые рекорды августа
 
Кино Промо-арт фильма «Отряд самоубийц»
 
Кино «Геошторм» — второй трейлер
 
КиноИгры Видеоигра «Контра» получит экранизацию — уже есть тизер и постер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Кино «Бэтмен против Супермена» — успешный старт в США, Китае и не только
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Kirby Star Allies - оглашена точная дата релиза нового платформера для Nintendo Switch Final Fantasy XII: The Zodiac Age анонсирована для PC Assassin's Creed Rogue Remastered подтвержден к выпуску на PlayStation 4 и Xbox One, Ubisoft опубликовала тизер PayDay 2 - появились свежие детали версии для Nintendo Switch, новый грабитель будет временно доступен только на гибридной приставке Ys VIII: Lacrimosa of DANA появится на Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика