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Новые сериалы 17–23 января: «Этерна», «Карамора» и другие новинки

Источник: START

Неделя отметится сразу тремя отечественными премьерами. Помимо никому даром не нужного ситкома-паразита «Как я встретила вашего папу» от потокового сервиса Hulu на малых экранах стартуют три российских проекта — в сериалах недели заявлены эпическое фэнтези «Этерна» от «Кинопоиска», мистический триллер «Карамора» от START и криминальная комедия «Ресторан по понятиям» от Premiere.

Вторник, 18 января

 
Премьера+
Hulu
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father

комедия

В ролях Хилари Дафф, Ким Каттралл, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн

Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер

В недалёком будущем главная героиня Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. И начинается эта история в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

Совершенно непонятно, кто посчитал хорошей идеей снимать «дамскую» версию известного ситкома, при этом не потрудившись отыскать на главные роли харизматичных актёров.

Видео

Четверг, 20 января

 
Премьера+
Канал неизвестен
Этерна

фэнтези

В ролях Юрий Чурсин, Кирилл Зайцев, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Анар Халилов, Юлия Хлынина

Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Свои счёты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников.

Видеосервис «Кинопоиск» презентует первую часть эпического фэнтези по романам Веры Камши с замахом на лавры отечественной «Игры престолов».

Видео

 
Премьера+
START
Карамора

триллер, мистика

В ролях Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Артур Ваха

В центре событий первого сериала Данилы Козловского — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Данила Козловский представляет свой первый сериал — костюмированный мистический триллер про кровососов с недвусмысленным социально-политическим высказыванием. А ведь в своё время всё могло благополучно обойтись полнометражкой.

Видео, Сайт

 
Премьера+
Premiere
Ресторан по понятиям

комедия

В ролях Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин

Вор Шустрый вышел из тюрьмы и с соответствующей отметкой в паспорте не может нигде найти работу, поэтому решает действовать по старинке. Он подговаривает своих корешей Кощея, Кувалду и Кильку ограбить банк, а чтобы провернуть это дело, грабители арендуют соседнее здание, где для прикрытия открывают ресторан тюремной кухни — с некоторых пор, к досаде новоиспечённых «рестораторов», самое популярное заведение у всей Москвы.

Ознакомившись с промо-материалами, сложно отыскать аргументы в пользу свежего творения Сарика Андреасяна. Но если вы захотите с ним ознакомиться, запретить мы вам этого не сможем.

Видео

Пятница, 21 января

 
Сезон4
Netflix
Озарк Ozark

драма

В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц

Создатель Билл Дюбюк

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.

Видео, Сайт

 
Сезон3
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.

Видео

Воскресенье, 23 января

 
Сезон6
Showtime
Миллиарды Billions

драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиан Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Сериал расскажет об изнанке захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил. В центре сюжета — противостояние федерального прокурора США Чака Роадса и главы хедж-фонда Бобби Аксельрода.

Видео

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Источник фотографий: Depositphotos

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