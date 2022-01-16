Новые сериалы 17–23 января: «Этерна», «Карамора» и другие новинки

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Hulu

В недалёком будущем главная героиня Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. И начинается эта история в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

Совершенно непонятно, кто посчитал хорошей идеей снимать «дамскую» версию известного ситкома, при этом не потрудившись отыскать на главные роли харизматичных актёров.