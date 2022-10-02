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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Вонхо приготовил для поклонников новый мини-альбом
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 сентября — 2 октября

Источник: HBO
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
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