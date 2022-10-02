Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 сентября — 2 октября

Элли и Джоэл посреди апокалипсиса в тизере экранизации игры The Last of Us. Первый видеоролик задаёт атмосферу хаоса.

Дэймон Таргариен — бисексуал. Важный факт о ключевом персонаже «Дома Дракона» (фото). В книгах об этом не упоминается, но сериал лихо заполнил пробел.

У кого в России гонорар больше: Нагиев доминирует над Петровым и Козловским. Но у Тома Круза всё ещё длиннее количество нулей.

Максимальная инклюзивность на кадрах сериала «Ведьмак: Происхождение». Этот мини-сериал обречён на успех.

Такая инклюзивность не нужна: Netflix убрал метку ЛГБТ с сериала про серийного убийцу после скандала. Ведь геи не могут быть маньяками.