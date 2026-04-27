Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 апреля

Четверо подростков без собаки: первый кадр со съёмок сериала «Скуби Ду: Начало». Netflix приступил к делу.
Битва за Средиземье продолжится в третьем сезоне сверхдорогого фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» в этом году. Если верить информации СМИ.
Хелена Бонем Картер лишилась роли в новом сезоне драмы «Белый лотос» после начала съёмок. Актриса больше не играет в продолжении антологии.
Съёмки второго сезона хоррора «Чужой: Земля» стартуют летом, а его создатель уже надеется на продолжение. Сериал будет развивать свой потенциал.
Видеосервис Okko представил персонажные постеры сериала «Радар» про борьбу с иноплетянами. Фантастический триллер снял режиссёр фильма «Волчок».
«Пацаны» утащат с собой в могилу и «Поколение „Ви“»: подростки не нужны, когда есть сериал про персонажа Дженсена Эклса. Здравый ход!
«Аколит» наносит ответный удар! Негодный сериал по «Звёздным войнам» подал признаки жизни. Тёмная сторона Силы не дремлет.
Укушенный радиоактивным Николасом Кейджем Паук в чёрно-белом и цветном трейлере сериала «Человек-паук Нуар». До премьеры остался месяц.
Фантастический триллер «Радар» получил новый постер к премьере первых серий. В нём пионеры должны спасти планету от вторжения пришельцев.
Спустя 30 лет после провала кинокомикса «Фантом» с Билли Зейном в работу запустили сериал про того же супергероя. Сам персонаж дебютировал 90 лет назад.
