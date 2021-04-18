Новые сериалы 19–25 апреля

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Netflix

Юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

Многсерийная экранизация книжного Гришавёрса Ли Бардуго выглядит как минимум многообещающе, к тому же литературный первоисточник пользуется читательским уважением. У сериала имеется ощутимый шанс произвести благоприятное впечатление на зрителей.