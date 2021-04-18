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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 19–25 апреля

Третья апрельская неделя отметится затишьем на сериальном фронте. Тем больше шансов запомниться зрителям у нового сериала от потокового сервиса Netflix. На телеэкраны выходит первый сезон фэнтези «Тень и кость», где одну из главных ролей играет Бен Барнс.

Понедельник, 19 апреля

 
Сезон16
TBS
Американский папаша American Dad!

мультфильм, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Уэнди Шаал, Ди Брэдли Бейкер, Скотт Граймс, Рэйчел Макфарлейн, Майк Баркер

Создатель Майк Баркер, Сет Макфарлейн, Мэтт Вайцман

Сатирический мультсериал пародирует жизнь среднестатистической американской семьи. Сюжет рассказывает о семействе Смитов из четырёх человек, одного пришельца и говорящей золотой рыбки. Внимание фокусируется на различных особенностях поп-культуры, политики, религии и любых других актуальных темах. В диалогах часто звучат колкости в адрес современного общества и американского образа жизни.

Среда, 21 апреля

 
Конец сезона4
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Четвёртый сезон наркодрамы завершится десятым эпизодом Fight or Flight. В марте кабельный канал FX продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Пятница, 23 апреля

 
Премьера+
Netflix
Тень и кость Shadow and Bone

фэнтези

В ролях Джесси Мей Ли, ен Барнс, Люк Паскуалино, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено

Создатель Эрик Хайссерер, Ли Бардуго

Юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

Многсерийная экранизация книжного Гришавёрса Ли Бардуго выглядит как минимум многообещающе, к тому же литературный первоисточник пользуется читательским уважением. У сериала имеется ощутимый шанс произвести благоприятное впечатление на зрителей.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Сокол и Зимний солдат The Falcon and the Winter Soldier

фантастика, боевик, комедия

В ролях Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили Ванкэмп, Даниэль Брюль, Уайатт Рассел, Эрин Келлиман

Создатель Малкольм Спеллман

Второй сериал Marvel Studios завершится шестым эпизодом. Стоит ли ждать продолжения, пока неизвестно.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, научная фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Второй сезон фантастики про лунные разборки завершится десятой серией The Grey. В прошлом декабре потоковый сервис Apple TV+ продлил сериал на третий сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (4)

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