Хотите игру про Теда Лассо? FIFA 23 поможет!

FIFA 23 — не только юбилейная тридцатая, но ещё и последняя «каноничная» часть серии, ежегодно радовавшей поклонников виртуального футбола ещё с 1993 года. Со следующего раза игры серии будут создаваться без участия EA, а сиквелы от самого издательства сменят подзаголовок на EA Sports FC. Однако ж многим людям FIFA 23 запомнится отнюдь ни этим. И даже не появлением женских футбольных клубов.

Куда важнее появление в игре абсолютно вымышленной, но от того лишь более популярной команды AFC Richmond и принадлежащего ей стадиона Nelson Road. Да, у FIFA 23 приключится кроссовер с сериалом «Тед Лассо» — и сам оптимистичный тренер в игре тоже появится.

Что до самой FIFA 23, то она поступит в продажу уже 30 сентября. Платформы — PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Switch. Но на самом деле у игры будет две версии: одна для старых платформ (PS4, Xbox One и Switch), другая — для новых (PS5, Xbox Series X|S и, чудо из чудес, PC).