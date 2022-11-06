Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 октября — 6 ноября

Стали известны причины ухода Генри Кавилла из «Ведьмака». Все всё знали.

Темнокожее Средиземье победило расизм — так считают темнокожие актёры «Колец власти». Исмаэль Круc Кордова и его коллеги считают, что вершат историю.

Мультивселенная по-нашему в трейлере фантастического боевика «Суперпозиция». Премьера состоится через полторы недели.

Главную роль в «Чудо-человеке» сыграет Яхья Абдул-Матин II. Ну просто идеальный кастинг.

Съёмки финала «Академии Амбрелла» официально стартовали (фото). Создатель сериала засветил название первого эпизода четвёртого сезона.

Кирилл Пирогов — мастер договариваться в трейлере детективного триллера «Переговорщик». Премьера состоится уже на этой неделе.