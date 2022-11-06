Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 октября — 6 ноября

«Мир Дикого Запада» — всё. HBO закрыл сериал на четвёртом сезоне. А ведь собирались пятый снимать.
Стали известны причины ухода Генри Кавилла из «Ведьмака». Все всё знали.
Темнокожее Средиземье победило расизм — так считают темнокожие актёры «Колец власти». Исмаэль Круc Кордова и его коллеги считают, что вершат историю.
Наш ответ «Мстителям» и «Хранителям» — «Ленфильм» снимет фэнтези о современных русских богатырях. Сложносочинённая супергероика.
Верните Генри Кавилла и выгоните сценаристов! Фанаты «Ведьмака» запустили онлайн-петицию. Поклонники сериала в ярости.
Мультивселенная по-нашему в трейлере фантастического боевика «Суперпозиция». Премьера состоится через полторы недели.
Главную роль в «Чудо-человеке» сыграет Яхья Абдул-Матин II. Ну просто идеальный кастинг.
Создатели «Ведьмака» не расстроились уходу Генри Кавилла. Подумаешь, какая важность!
Съёмки финала «Академии Амбрелла» официально стартовали (фото). Создатель сериала засветил название первого эпизода четвёртого сезона.
Кирилл Пирогов — мастер договариваться в трейлере детективного триллера «Переговорщик». Премьера состоится уже на этой неделе.
Генри Кавилл не фанат обновлений культовых героев, будь то Супермен, Шерлок Холмс или Ведьмак. Потому что с ними нужно обходится бережно.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: