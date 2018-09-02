Новости сериалов — лучшее за неделю

«Настоящий детектив» — тизер-трейлер третьего сезона культового сериала — съёмки новой главы мрачной антологии официально завершены.
Netflix подумывает снять сериал по игре Diablo — написать сценарий пригласили соавтора нового полнометражного «Хеллбоя».
USA Network оставил «Мистера Робота» без пятого сезона — автор проекта и канал договорились завершить повествование на четвёртом сезоне.
Эмми Россум покидает «Бесстыдников» — исполнительница роли Фионы Галлагер решила, что пора двигаться дальше.
«Первые» — трейлер — драма с Шоном Пенном об отправке первых астронавтов на Марс стартует 14 сентября.
«Соболезную вашей утрате» — трейлер с датой выхода — драмеди о скорбящей Элизабет Олсен обзавелась датой премьеры.
Алан Тьюдик сыграет злодея в «Роковом патруле» от DC — жертва нацистских экспериментов потягается силами с командой супергероев-инвалидов.
Адам Броди составит компанию Шону Бину в скоростном боевике «Комендантский час» — снимает сериал один из режиссёров «Острых козырьков» Колм Маккарти.
Первые стоящие подробности о потоковом сервисе студии Disney — стриминговому гиганту Netflix пока не о чем беспокоиться.
Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш подружился с Netflix — в рамках соглашения автор культового мультсериала поработает над анимационными комедиями для детей и взрослых.