Новости сериалов — лучшее за неделю

«Настоящий детектив» — тизер-трейлер третьего сезона культового сериала — съёмки новой главы мрачной антологии официально завершены.

Netflix подумывает снять сериал по игре Diablo — написать сценарий пригласили соавтора нового полнометражного «Хеллбоя».

USA Network оставил «Мистера Робота» без пятого сезона — автор проекта и канал договорились завершить повествование на четвёртом сезоне.

Эмми Россум покидает «Бесстыдников» — исполнительница роли Фионы Галлагер решила, что пора двигаться дальше.

«Первые» — трейлер — драма с Шоном Пенном об отправке первых астронавтов на Марс стартует 14 сентября.

«Соболезную вашей утрате» — трейлер с датой выхода — драмеди о скорбящей Элизабет Олсен обзавелась датой премьеры.

Алан Тьюдик сыграет злодея в «Роковом патруле» от DC — жертва нацистских экспериментов потягается силами с командой супергероев-инвалидов.

Адам Броди составит компанию Шону Бину в скоростном боевике «Комендантский час» — снимает сериал один из режиссёров «Острых козырьков» Колм Маккарти.

Первые стоящие подробности о потоковом сервисе студии Disney — стриминговому гиганту Netflix пока не о чем беспокоиться.