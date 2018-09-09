Новости сериалов — лучшее за неделю

Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix — титульная роль в громком проекте досталась поклоннику игр и литературного первоисточника.

На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных — зрители молятся, чтобы этническая принадлежность сериальной версии не пошла вразрез с каноническим образом.

Карл Урбан сыграет в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» при одном условии — актёр требует своему персонажу вменяемую сюжетную арку.

«Американская история ужасов» — трейлер восьмого сезона — кроссовер первого и третьего сезонов расскажет про бункер с сумасшедшими.

Книжная серия «Колдовские земли» уходит на малые экраны — фэнтези о ведьмах Сьюзан Деннард планируют превратить в сериал.

«Карточный домик» — тизер шестого сезона — судя по всему, Фрэнка Андервуда усыпили за кадром.

Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил дату выхода — путешествующая во времени и пространстве блондинка появится на экранах в начале октября.

«Сорвиголова» — тизер третьего сезона — какая короткая сцена, а сколько боли!