Новости сериалов — лучшее за неделю

Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix — титульная роль в громком проекте досталась поклоннику игр и литературного первоисточника.
На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных — зрители молятся, чтобы этническая принадлежность сериальной версии не пошла вразрез с каноническим образом.
Карл Урбан сыграет в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» при одном условии — актёр требует своему персонажу вменяемую сюжетную арку.
«Американская история ужасов» — трейлер восьмого сезона — кроссовер первого и третьего сезонов расскажет про бункер с сумасшедшими.
Книжная серия «Колдовские земли» уходит на малые экраны — фэнтези о ведьмах Сьюзан Деннард планируют превратить в сериал.
«Карточный домик» — тизер шестого сезона — судя по всему, Фрэнка Андервуда усыпили за кадром.
Одиннадцатый сезон «Доктора Кто» получил дату выхода — путешествующая во времени и пространстве блондинка появится на экранах в начале октября.
«Сорвиголова» — тизер третьего сезона — какая короткая сцена, а сколько боли!
Netflix заказал съёмки третьего сезона «Последнего кандидата» — внезапное 10-серийное спасение.
«Нарки» — дата выхода четвёртого сезона — телеглава с подзаголовком «Мексика» выйдет на экраны в середине ноября.