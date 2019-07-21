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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Пространство» — тизер и отрывок из четвёртого сезона с датой выхода

Потоковый сервис Amazon наконец-то сжалился над страждущими поклонниками сериала «Пространство» и не только одарил их сразу двумя видеороликами — тизером и пятиминутным отрывком из четвёртого сезона — но и раскрыл наконец-то дату выхода оного. Продолжение космической эпопеи выйдет 13 декабря.

Уже известно, что в основу четвёртого сезона лег четвёртый роман «Пожар Сиболы» (Cibola Burns) из одноимённой книжной серии Дэниела Абрахама и Тая Френка. После создания Протомолекулой в нашей Солнечной системе кольцевых врат человечество получило доступ к тысячам планет земного типа. Существование по ту сторону врат множества пригодных для обитания планет привело к настоящей гонке за земли между Землёй, Марсом и Поясом. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет и вязнет в конфликте между земной горнодобывающей корпорацией и отчаявшимися астероидянами, прибывшими с Пояса. И что ещё хуже, Протомолекула тоже не дремлет.

В сериале снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие.

Исполнительными продюсерами, создателями, сценаристами остаются шоуранннер проекта Нарен Шанкар («Почти человек») и коллеги по «Железному человеку» Марк Фергус и Хоук Остби. Производство возглавляют Alcon Television Group и Amazon Studios.

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