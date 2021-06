Создатель «Гравити Фолз» обвинил Disney в лицемерии по отношению к ЛГБТ

Создатель анимационного хита «Гравити Фолз» вот уже который год в своих соцсетях жалуется на двойные стандарты Disney. По мнению Алекса Хирша, студия непростительным образом лицемерит, когда речь заходит о вечно угнетаемых и притесняемых секс-меньшинствах. Вот и недавно стартовавший со всём прогрессивном западном мире так называемый месяц прайда — фестиваль трогательных камингаутов и новых удивительных историй из жизни ЛГБТ — дал повод Хиршу сорваться на Disney.

Пару дней назад студия в своём твиттере опубликовала радужную картинку с классическими персонажами Disney, заявив: «Всем найдётся место под радугой». Хирш ретвитнул это сообщение, присовокупив язвительное:

Disney privately: Cut the gay scene! We might lose precious pennies from Russia & China!



Disney publicly: ???? Honk honk we put rainbow bumper sticker on Lightning McQueen today CONSUME OUR PRODUCTS TEENS https://t.co/1eco8YgaoP