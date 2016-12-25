Новости кино — лучшее за неделю

- «Бегущий по лезвию 2049» — тизер-трейлер — уже видно, что с бегом проблем не будет.
- «Гуляй, Вася!» — трейлер и постер — теоретически смешная отечественная комедия (сами не верим!).
- Дени Вильнёв может стать режиссёром экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта — не может, а должен! Ради всех нас.
- «Джон Уик 2» — второй трейлер и постер — возвращайся в кинотеатры скорее, Джон.
- «Чудо-женщина» — кадры — Чудо-женщина и меч-кладенец.
- Сборы фильмов в США за 16–18 декабря и повсеместное лидерство «Изгоя-один» — «Изгой-один» командует прокатом всего мира.
- Новая дата выхода «Неудержимых 4» — приходите в 2018 году за финальной частью.
- «Лига справедливости» — кадры — почти святая троица.
- Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены — все хотели, чтобы они не жили.
- Две рецензии и отзывы на фильм «Пассажиры» — насколько сильно может понравиться средний фильм.
- Все бренды студии Disney заработали семь миллиардов долларов — легко зарабатывать миллиарды, когда в тебе пять брендов.
- «Бегущий по лезвию 2049»: рейтинг, спецэффекты, сиквелы и новые кадры — самый дорогой независимый фильм с рейтингом R в истории.