Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Золотая орда» — трейлер — отечественная костюмированная мелодрама будет выходить на «Первом канале».
- Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года — шоураннеры ещё не приступили к написанию сценария.
- Cinemax закрыл «Наёмника Куорри» после первого сезона — сериал не вписывается в новый формат канала.
- Netflix оставил сериал «Восьмое чувство» без третьего сезона — творение Вачовски не выдержало конкуренции с более успешными оригинальными проектами потокового сервиса.
- «Проповедник» — трейлер второго сезона экранизации культового комикса — продолжение стартует на канале AMC 25 июня.
- Кабельный канал TNT отказался от «Баек из склепа» — принято решение отменить программный хоррор-блок целиком.
- «Алекс Райдер» Энтони Горовица отправляется на телеэкраны — подростковый шпионский боевик будет выходить на канале ITV.
- «Город грехов» Фрэнка Миллера отправляется на телеэкраны — создатели обещают не копировать сюжет киноэкранизаций, но будут придерживаться литературного первоисточника.
- Канал AMC заказал сценарий мистического триллера по роману «Страна Рождества» Джо Хилла — проект находится на стадии подготовки сценариев к нескольким эпизодам.
- Марк-Пол Госселаар зачислен в актёрский состав пилота вампирского триллера «Перерождение» от FOX — актёр сыграет главную мужскую роль в потенциальном сериале.