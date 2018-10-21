Новости сериалов — лучшее за неделю

Марвеловский сериал «Люк Кейдж» тоже отменён потоковым сервисом Netflix — поговаривают, руководству потокового сервиса не пришлись по душе сценарные наработки третьего сезона.
Постер грядущего кроссовера во вселенной «Стрелы» — зрителей ждёт знатная комедия с переодеванием.
The CW готовит комедийную версию «Портрета Дориана Грея» с женщиной в главной роли — сценарий пишет начинающий автор Мариса Кохлан.
Исполнитель роли Железного кулака прокомментировал закрытие сериала — Финн Джонс вроде как намекает на то, что пока не расстаётся со своим персонажем.
The CW может запустить отдельный сериал о Супермене — за телевизионной ипостасью Кларка Кента закреплён Тайлер Хэклин.
Сериал «Пенниуорт» от Epix обзавёлся исполнителями главных ролей — молодого Альфреда сыграет Джек Бэннон.
«Двойник» — трейлер второго сезона с датой выхода — фантастический триллер вернётся в начале декабря.
«Нарки» — трейлер четвёртого сезона криминальной драмы — криминальная драма возвращается на экраны в середине ноября.
«Чёрный понедельник» — трейлер биржевой комедии с Доном Чидлом — сериал стартует на Showtime в январе.
BBC и Netflix одобрили съёмки «Дракулы» от Стивена Моффата и Марка Гэтисса — первый трёхсерийный сезон запущен в разработку.