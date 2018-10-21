Новости сериалов — лучшее за неделю

Марвеловский сериал «Люк Кейдж» тоже отменён потоковым сервисом Netflix — поговаривают, руководству потокового сервиса не пришлись по душе сценарные наработки третьего сезона.

Постер грядущего кроссовера во вселенной «Стрелы» — зрителей ждёт знатная комедия с переодеванием.

The CW готовит комедийную версию «Портрета Дориана Грея» с женщиной в главной роли — сценарий пишет начинающий автор Мариса Кохлан.

Исполнитель роли Железного кулака прокомментировал закрытие сериала — Финн Джонс вроде как намекает на то, что пока не расстаётся со своим персонажем.

The CW может запустить отдельный сериал о Супермене — за телевизионной ипостасью Кларка Кента закреплён Тайлер Хэклин.

Сериал «Пенниуорт» от Epix обзавёлся исполнителями главных ролей — молодого Альфреда сыграет Джек Бэннон.

«Двойник» — трейлер второго сезона с датой выхода — фантастический триллер вернётся в начале декабря.

«Нарки» — трейлер четвёртого сезона криминальной драмы — криминальная драма возвращается на экраны в середине ноября.

«Чёрный понедельник» — трейлер биржевой комедии с Доном Чидлом — сериал стартует на Showtime в январе.