Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 сентября

Квир-женщина Эмили Кэри рассказала о связи Алисенты и Рейниры в «Доме Дракона». Всё не так однозначно в дружбе девицы Таргариен и жены короля.

Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото). Алан Ричсон и компания вернулись к работе над «Ричером».