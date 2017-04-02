Новости игр — лучшее за неделю

- Привет из прошлого: «Ложки дёгтя» на трилогию Mass Effect.
- Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda.
- Рецензия и отзывы на игру Monster Monpiece.
- Рецензия и отзывы на игру Styx: Shards of Darkness.
- Рецензия и отзывы на игру NieR: Automata.
- Guardians Of The Galaxy — дата выхода и трейлер первого эпизода — не ждите связи с киновселенной, её тут нет;
- «Красные против Синих» — трейлер 15 сезона — воскреснет ли Чёрч в очередной раз?
- Planescape: Torment — Enhanced Edition — анонс и трейлер — пытка вечностью продолжается;
- Destiny 2 — дата выхода, трейлер и анонс релиза на PC — Нэйтан Филлион может вытянуть на себе что угодно;
- Total War: Warhammer 2 — анонс и CG-трейлер — сиквел из тех времён, когда номерными частями называли большие дополнения;
- Bayonetta в Steam — первоапрельская шутка с долей правды;
- The Secret World перезапускают — новая графика, новый геймплей, старая история;
- Final Fantasy XV — мартовское обновление расширило худшую главу игры — потому что плохого должно быть много!
- Persona 5 — оценки критиков и отключение Share-функции — эта игра шикарна, но мы вам её не покажем!
- WipEout: Omega Collection — дата выхода и новый трейлер — вот что значит удачно выбрать стиль: игры в сборнике до сих пор выглядят отменно, даром что изначально часть из них вышла вообще на PSP.