Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 октября

Кровь из глаз: Аня Чалотра и Фрейя Аллан в общих сценах Йеннифер и Цири — за кадром второго сезона «Ведьмака». Чародейка из Венгерберга встретилась со своей «приёмной дочерью».

Призраки прошлого и новые страдания в трейлере второго сезона «Метода» с Паулиной Андреевой и Константином Хабенским. Многосерийный триллер возвращается на экраны в ноябре.

Quibi — всё. Революционный потоковый сервис продержался всего полгода. Осталась куча инвесторов и никому не нужного дорогостоящего контента.

Дэвид Финчер сомневается, что снимет третий сезон «Охотника за разумом». И Netflix не настаивает, потому что не впечатлён просмотрами.

Рождение нового супергероя в тизере фантастического экшена «СГ: Слепоглухой/Супергерой». Премьера состоится на следующей неделе.

Тим Бёртон готов срежиссировать многосерийную «Семейку Аддамс». Шоураннерами сериала назначены создатели «Тайн Смолвиля».

Космическая драма «Вдали» с Хилари Суонк осталась без второго сезона. Причина закрытия пока не разглашается.

Юрий Стоянов заменил Михаила Ефремова в роли деда-вампира в сериале «Вампиры средней полосы». Возобновлённые съёмки проекта проходят в Москве и Смоленске.

Гарик Харламов передаёт нецензурный привет из норвежской тюрьмы в трейлере комедии «Зона комфорта». Первый эпизод покажут уже на этой неделе.

Джейк Джилленхол и Дени Вильнёв снова поработают вместе в мини-сериале по роману Ю Несбё для HBO. А продюсерами выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой.