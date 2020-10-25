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Доброта Тома Хэнкса против злобы Дикого Запада в трейлере фильма «Новости со всего света» Сборы аниме «Виолетта Эвергарден: Фильм» приближаются к $ 14 млн Bethesda саботировала разработку Rune II, чтобы защитить The Elder Scrolls Второй сезон аниме «Мировой импульс» получил дату премьеры Gears 5 до конца года получит сюжетное дополнение и улучшение для некстген-консолей
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 октября
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Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в октябре

26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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Выйдут в ноябре

1 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 363: Убийство балалайкой
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 433: «Вратарь Галактики» и «Суд над чикагской семёркой»
 
6Ноль кадров в секунду – 339: Питерская гамма
 
3ЕВА – 395: Целебная сила гомосятины
 
14Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
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