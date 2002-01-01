Хотелось бы сказать, что «Стрела» не дружит с чётными числами, и потому четвёртый сезон был ужасным, а шестой довольно скучным вплоть до последней своей четверти, но это утверждение не было бы правдой. На втором году жизни сериал чувствовал себя неплохо, на третьем у него начались проблемы со здоровьем, которые в итоге переросли в болезнь, чуть не убившую беднягу. Магия чисел здесь ни при чём, судьба сериала, как и любого культурного продукта, зависит от того, насколько вменяемы творцы и не насрать ли на итоговое качество тем, кто выделяет деньги на производство. Как показывает практика, от второго пункта зависит куда больше. Пока нельзя утверждать что-то наверняка, но первый эпизод оставляет впечатление, что боссы таки решили справлять нужду в другом месте, а значит, новый сезон имеет шанс получиться хотя бы неплохим.



Пока Оливер сидит в тюрьме и отращивает бороду, Стар-сити продолжает вести размеренную жизнь современного города со всеми присущими ему проблемами. Борьба с преступностью целиком легла на плечи тех, кто и должен ей заниматься — полицейских. Дина, быстро поднявшись по служебной лестнице после устранения неверных ментов, довольна своим положением и не особенно скучает по временам масок и кожанок. Потому появление очередного крутого парня с луком едва ли её радует.



Во-первых, неизвестны мотивы нового мстителя, ведь под личиной героя может скрываться обычный маньяк, либо злодей, преследующий корыстные интересы. Во-вторых, благодаря этому парню вся бывшая команда Стрелы может оказаться за решёткой, если ФБР решит, что он как-то с ней связан.



Также Дина не может не понимать, что деятельность героев в масках создаёт лишь иллюзию защиты, подрывая престиж полиции. Возможно, раньше ей было наплевать на это, и благородные мотивы имели больше значения, чем долгосрочные перспективы, но в своей новой должности ей уже не закрыть глаза на эти факты. Зелёную Стрелу нельзя вызвать, набрав 911, но граждане будут надеяться, что придёт именно он, потому что в их глазах кажется более эффективным, чем копы. Недоверие и неприязнь к представителям правоохранительных органов не очень хорошо сказывается на настроениях в обществе, и об этом капитан полиции должен думать не в последнюю очередь. Само появление каратистов в масках уже говорит, что глава управления и его подчинённые плохо делают свою работу, раз за неё приходится браться кому-то ещё.



В отличие от бывшей соратницы Рене вертел на кончике стрелы такого рода рассуждения. Ему, как и большинству жителей не самого престижного района, хочется спокойной мирной жизни, и если сил полиции не хватает, чтобы заступиться за простого человека, это должен сделать кто-то другой. Ничего удивительного, что он встаёт на сторону загадочного лучника и даже помогает ему скрыться от копов, рискуя не только дружбой с Диной, но и свободой. И если дружба с дамочкой, внезапно ставшей большим начальником и претерпевшей характерные изменения, не то чтобы большая ценность, то перспектива отправиться на соседние с Оливером нары — вполне себе повод задуматься о том, чтобы не высовываться. Однако он кидается очертя голову на помощь незнакомцу, потому что верит: бить плохих людей хорошо, и тот, кто это делает, точно хороший.



Оливер в надежде на условно-досрочное освобождение пытается вести себя тихо, но получается не слишком успешно. В тюрьме у него хватает недоброжелателей, а учитывая, что в некоторых сценах охрана просто игнорирует избиение людей, странно, что до определённого момента никто не покушался на его здоровье. Конечно, не каждый решится напасть на матёрого убийцу, но и обитают в таких местах не виолончелисты. Возможно, персонаж Винни Джонса, либо сам Диас, у которого здесь наверняка не один свой человек, велел не трогать Оливера до поры до времени. У одного были планы на главного героя, у другого — желание поквитаться в строго определённый момент.



На Оливера всё-таки нападают, и обе драки поставлены из рук вон плохо. Возможно, это было сделано намеренно, так как небольшая потасовка с участием Рене и экшен-сцена с загадочным лучником смотрятся на уровне пятого-шестого сезонов. Объяснить трясущуюся камеру и рваный монтаж во время вялой свалки в столовой можно тем, что никакому постановщику не под силу показать бой на равных между Стивеном Амеллом и Майклом Джей Уайтом, не превращая происходящее в комедию. А вот потасовка в душевой смотрится хреново, потому что драться голым на скользком полу не очень-то удобно, большинство любимых приёмов Оливера с ударами ногами, бросками и захватами в таких условиях не проделать. По крайней мере, хочется верить, что причины объективны, и актёр не обленился. Это станет ясно из последующих серий, но тревожные симптомы проявлялись уже в прошлом году, и если Амелл потерял форму, долго это скрывать не получится.



С Фелисити происходит нечто странное. Она всё больше напоминает нормального человека и ведёт себя в целом здраво. Хотя отправить Уильяма в Кембридж в надежде, что там Диас до него не доберётся, спорное решение, но идея разделиться не столь плоха. Так как Фелисити больше не собирается прятаться, то под прицелом окажется скорее, чем сын Оливера, что частично может его обезопасить. Ну и занимаясь тем, что умеет, она принесёт хоть какую-то пользу. Пусть лучше Диггл и остальные просят что-нибудь взломать её, а не Кёртиса, которому уже даже делать ничего не надо, чтобы выглядеть придурком. Хотя воспоминания о четвёртом сезоне заставляют взгрустнуть от того, что открывающая сцена с убийством оказалась лишь сном.



Так как вспоминать героям больше нечего, теперь вместо флэшбеков нас ждут флэшфорварды. Нам показывают повзрослевшего Уильяма, который отправляется на остров, чтобы найти там Роя Харпера, который, вероятно, станет его наставником. При таком раскладе велика вероятность, что новый лучник — это взрослый Уильям, вернувшийся назад во времени, чтобы что-то исправить. Идея не так плоха, как может показаться на первый взгляд, тем более что к Барри Аллену тоже прибыла дочурка из будущего, и выглядит всё это очень мило. Но несмотря на почти явный намёк, что под маской лучника скрывается Уильям, прямо об этом пока не говорится, а значит, им (или ей) может быть кто угодно. Долгие интриги не в стиле «Стрелы», так что скоро всё узнаем. Илья Макаров 24 октября 2018



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