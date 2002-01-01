В жизни каждого фаната «Стрелы» бывают дни, когда приходится задуматься, а не пора ли остановиться? Нельзя же вечно идти по дороге разочарований. Но каждый раз дьяволёнок на левом плече подначивает: «Погоди, давай посмотрим, что ещё учудили эти бараны». А в этот раз парнокопытные из The CW превзошли самих себя и умудрились запороть даже такую простую вещь, как псевдодокументалка.



В первые минуты кажется: «Наконец-то что-то новое, они начали экспериментировать со стилем», но после многообещающего начала сериал, охренев от собственной смелости, быстро возвращается в привычное русло. Будь весь эпизод выполнен в едином стиле, заслуживал бы всяческих похвал, но тогда не удалось бы вставить занудные диалоги — ведь их так мало было на протяжении семи лет!



Смотреть на события сериала глазами оператора, слушать интервью разных персонажей, наблюдать за экшеном практически с места событий — это здорово, но стоит немного погрузиться в непривычную для «Стрелы» атмосферу, внезапно всё возвращается к обыденности, вызывая когнитивный диссонанс. Но оператор всё равно молодец, даже намеренно тряся камерой, он умудряется показать мордобой лучше, чем большинство современных блокбастеров.



Из-за постоянных судорог режиссёрского видения трудно уследить за сюжетом, хотя особо не за чем следить. Психопат в силовой броне охотится на уличных мстителей и коллекционирует их маски. Враг настолько страшный, что приходится собирать команду Стрелы, ведь если непобедимая Эмико не сдюжила, Оливеру его точно не одолеть. Но сценаристам нужен был повод снова собрать всех вместе, а придумывать что-то оригинальное лень. Зато теперь вся труппа будет работать на полицию, и, как намекают сцены из будущего, ничего хорошего из этого не выйдет.



Как бы ни хотелось верить в обратное, не за горами день, когда придётся признать, что сериал уже не так хорош, как прежде. Но пугает не это, с ним случилось нечто страшнее: он уже не так плох, как прежде. «Стрела» становится блеклой тенью самой себя, и просмотр уже не вызывает ни восторга, как первый и пятый сезоны, ни мазохистского кайфа, как остальные. Даже Фелисити перестаёт бесить, а это плохой сигнал. Илья Макаров 19 февраля 2019



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