 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Marvel обещает Сорвиголове будущее после Netflix Ноль кадров в секунду. Выпуск 240: Кишки или лутбокс Рецензия и отзывы на игру Fallout 76 Sony отказалась от участия в E3 2019 Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов»
← Все эпизодники О сериалеВидео / 8Кадры / 710Постеры / 20Разное / 14Фанарт

Стрела — 7x06

Arrow

Эпизодники1x01-1x021x031x041x051x061x071x081x091x101x111x121x131x141x151x161x171x181x191x201x211x221x235x105x115x125x135x145x155x165x175x185x195x205x215x225x236x016x026x036x046x056x066x076x086x096x106x116x126x136x146x156x166x176x186x196x206x216x226x237x017x027x037x047x057x06
Сериал никак не может определиться, чем он хочет быть. Для криминального боевика он слишком поверхностный в плане проработки сюжета и персонажей, а для кинокомикса в нём слишком мало визуальной эстетики и весёлого безумия.

Оливер снова ведёт себя, как мальчишка. Он почему-то верит на слово своему приятелю, обвинённому в убийстве охранника, зато бычит на Лорел, пытающуюся ему помочь. Внезапно причиной бегства Диаса стала она, а не его нерешительность. Возможно, не стоит изображать святошу, когда у самого рыльце в пушку. Чёрная Сирена хотя бы пыталась решить проблему, пока главный герой трепал языком.

Каким-то образом Оливер находит нож с отпечатками Тёрнера, но спасённый приятель выдаёт себя, что вызывает сомнения в его невиновности. Пусть это будет уроком для протагониста. Хотя опыт показывает, что жизнь его ничему не учит, и он продолжит отталкивать друзей и на слово верить не пойми кому.

Из сериала можно исключить половину персонажей и оставить Анатолия — все от этого выиграют. Даже творя злодеяния, он вызывает больше симпатии, чем многие положительные герои. В отличие от них, он не ищет оправданий, когда делает что-то плохое, а его добрые поступки диктует совесть, а не желание выгодно смотреться в чужих глазах. Сколько раз он рисковал собой ради других, трудно сосчитать, но одно можно сказать определённо: Оливер не достоин такого друга.

Вот и сейчас Анатолия подвергают опасности. Сначала его мудохает Диас, потом пытается сделать из него шахида, а затем ему приходится ловить туловищем пули, чтобы Фелисити могла получить нужную информацию. Самое забавное здесь — это реакция героев на жестокость и цинизм Фелисити — видимо, забыли, как она уронила на город ядерную ракету и не особо переживала по этому поводу.

Персонажи вообще отличаются короткой памятью. Как бы ни изменилась Лорел, Дина не могла простить ей убийства Винса, и максимум, на что готова была бы согласиться, это не мстить, но внезапно они уже почти подружки. Сравнивать эту ситуацию с примирением Оливера и Слэйда нельзя: тот находился под действием Миракуру, а Сирена чётко осознавала, что делает.

В будущем пока не происходит ничего интересного. Герои бродят по коридорам в поисках подсказок от Фелисити. Выясняется, что та связалась с опасными людьми, что и стало причиной её гибели. Наверняка позже выяснится, что смерть была подстроена — слишком уж любят её сценаристы, чтобы убить. Путешествие товарищей могло закончиться быстро, если бы Рой растерял навыки стрельбы, зато такая дикая система защиты вполне вписывается в характер этой маньячки.

Будь у авторов больше смелости, всё действие происходило бы в будущем. Таймскип позволил бы обновить сериал как визуально, так и в сюжетном плане. Но они этого не могут сделать в рамках Стреловёрса, вот и топчутся на месте, по сотому разу пережёвывая одно и то же.

Когда того требует сценарий, Диас забывает про новообретённую суперсилу и получает порцию тумаков. Вот и Диггл уже бьётся с ним на равных, а благодаря Лучнику и вовсе побеждает. Казалось бы, наконец-то от мерзавца избавятся, и начнётся новая глава, но нет, его оставляют в живых, дабы сдать полиции и вызволить Оливера из тюрьмы. Надёжный план, разве может что-то пойти не так?

Самое плохое, что авторы пытаются подогревать интерес к сериалу не через интересный сюжет, а с помощью тайн и интриг. Ответы наверняка разочаруют, ведь сидабовские загадки никогда не отличались сложностью, а твисты — продуманностью. Лучше бы делали упор на приключения и экшен.
Илья Макаров
5 декабря 2018

   


Читательский рейтинг эпизода

Ваша оценка:
Читательский рейтинг: 0%
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Супермен и Лоис Лейн на первом официальном снимке из кроссовера Elseworlds
 
«Леденящие душу приключения Сабрины» — тизер второго сезона
 
В декабре на Netflix выйдет рождественский спецэпизод «Леденящих душу приключений Сабрины»

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 207: Ноет и бухает
 
«Железный кулак» — трейлер
 
Игры Cyberpunk 2077 — 48 минут геймплея
 
Кино «Лига справедливости» — новый кадр
 
Кино «Хроники хищных городов» — второй трейлер фильма от создателей «Властелина колец»
 
Кино Трейлер фильма «Успеть за Джонсами»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Инсайдер: Resident Evil 8 и ремейк Resident Evil 3 находятся в активной разработкеUnreal Tournement - глава Epic Games Тим Суини рассказал, что происходит с игройNier: Automata - продажи игры достигли новой высоты, Йоко Таро поблагодарил аудиториюCapcom расширяется и совершенствует движок RE Engine. Готовится секретный проект, который удивит фанатовSuper Smash Bros. Ultimate - Nintendo активно продвигает новый эксклюзив для Switch, появились фотографии с билбордами
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика