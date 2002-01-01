Сериал никак не может определиться, чем он хочет быть. Для криминального боевика он слишком поверхностный в плане проработки сюжета и персонажей, а для кинокомикса в нём слишком мало визуальной эстетики и весёлого безумия.



Оливер снова ведёт себя, как мальчишка. Он почему-то верит на слово своему приятелю, обвинённому в убийстве охранника, зато бычит на Лорел, пытающуюся ему помочь. Внезапно причиной бегства Диаса стала она, а не его нерешительность. Возможно, не стоит изображать святошу, когда у самого рыльце в пушку. Чёрная Сирена хотя бы пыталась решить проблему, пока главный герой трепал языком.



Каким-то образом Оливер находит нож с отпечатками Тёрнера, но спасённый приятель выдаёт себя, что вызывает сомнения в его невиновности. Пусть это будет уроком для протагониста. Хотя опыт показывает, что жизнь его ничему не учит, и он продолжит отталкивать друзей и на слово верить не пойми кому.



Из сериала можно исключить половину персонажей и оставить Анатолия — все от этого выиграют. Даже творя злодеяния, он вызывает больше симпатии, чем многие положительные герои. В отличие от них, он не ищет оправданий, когда делает что-то плохое, а его добрые поступки диктует совесть, а не желание выгодно смотреться в чужих глазах. Сколько раз он рисковал собой ради других, трудно сосчитать, но одно можно сказать определённо: Оливер не достоин такого друга.



Вот и сейчас Анатолия подвергают опасности. Сначала его мудохает Диас, потом пытается сделать из него шахида, а затем ему приходится ловить туловищем пули, чтобы Фелисити могла получить нужную информацию. Самое забавное здесь — это реакция героев на жестокость и цинизм Фелисити — видимо, забыли, как она уронила на город ядерную ракету и не особо переживала по этому поводу.



Персонажи вообще отличаются короткой памятью. Как бы ни изменилась Лорел, Дина не могла простить ей убийства Винса, и максимум, на что готова была бы согласиться, это не мстить, но внезапно они уже почти подружки. Сравнивать эту ситуацию с примирением Оливера и Слэйда нельзя: тот находился под действием Миракуру, а Сирена чётко осознавала, что делает.



В будущем пока не происходит ничего интересного. Герои бродят по коридорам в поисках подсказок от Фелисити. Выясняется, что та связалась с опасными людьми, что и стало причиной её гибели. Наверняка позже выяснится, что смерть была подстроена — слишком уж любят её сценаристы, чтобы убить. Путешествие товарищей могло закончиться быстро, если бы Рой растерял навыки стрельбы, зато такая дикая система защиты вполне вписывается в характер этой маньячки.



Будь у авторов больше смелости, всё действие происходило бы в будущем. Таймскип позволил бы обновить сериал как визуально, так и в сюжетном плане. Но они этого не могут сделать в рамках Стреловёрса, вот и топчутся на месте, по сотому разу пережёвывая одно и то же.



Когда того требует сценарий, Диас забывает про новообретённую суперсилу и получает порцию тумаков. Вот и Диггл уже бьётся с ним на равных, а благодаря Лучнику и вовсе побеждает. Казалось бы, наконец-то от мерзавца избавятся, и начнётся новая глава, но нет, его оставляют в живых, дабы сдать полиции и вызволить Оливера из тюрьмы. Надёжный план, разве может что-то пойти не так?



Самое плохое, что авторы пытаются подогревать интерес к сериалу не через интересный сюжет, а с помощью тайн и интриг. Ответы наверняка разочаруют, ведь сидабовские загадки никогда не отличались сложностью, а твисты — продуманностью. Лучше бы делали упор на приключения и экшен. Илья Макаров 5 декабря 2018



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