The CW снова дразнит нас короткими сценами из более интересного будущего, но следить приходится за обыденностью настоящего.



Рой и Уильям прибывают в Стар-сити, следуя координатам, оставленным Фелисити. В городе всё совсем плохо, по крайней мере, актёры изо всех сил стараются продемонстрировать, что видят запустение и разруху. Нам показывают всего две локации, потому придётся верить им на слово.



Друзья пробираются в бывший офис Smoak Technologies, где находят новую подсказку, натыкаются на копов и сменившую прикид Дину. Та расправляется со стражами порядка и рассказывает гостям о переменах в жизни Стар-сити. В Глэйдс произошло восстание, район окружён стеной, уличные мстители вне закона, Фелисити мертва. Последним форпостом сопротивления (правда, пока не понятно, чему именно они сопротивляются) остаются Дина и повзрослевшая дочка Рене. Если есть кто-то ещё, о них пока не упоминают. Сюжеты про разруху и апокалипсис всегда интересны, и хотелось бы, чтобы им уделялось больше внимания, но информация подаётся малыми дозами, хотя уже сейчас можно сделать ряд предложений. Обучение Уильяма и возвращение в прошлое для предотвращения катастрофы — слишком предсказуемый ход, но если он не будет сделан, непонятно, к чему вообще этот сюжет.



В настоящем всё идёт своим чередом, и лишь некоторые сцены намекают на грядущие проблемы. В Глэйдс растёт народное недовольство, некая корпорация нанимает поджигателя и скупает пострадавшие здания за бесценок. Таинственный лучник снова даёт о себе знать, появляясь на каждом пожаре, вызывая закономерные подозрения в причастности. Из-за расхождений во взглядах Дина даже арестовывает Рене, но поговорив с Дигглом, идёт на попятную. Хоть какая-то польза от этого любителя болтовни.



Бандитов ловят, Дина отпускает лучника, рискуя карьерой, если не свободой. Можно сказать, что грош цена её принципам, но в этом сериале все такие, да и принципы эти не настолько хороши, чтобы фанатично за них держаться. Как офицер полиции она оказывается перед выбором: служить закону или обществу — к сожалению, это не всегда одно и то же.



А пока взрослые решают проблемы, Фелисити развлекается с пленницей. Та не особо реагирует на угрозы и выглядит так, словно сама дала себя поймать. Привлечение Лорел тоже не сильно помогает, но она хотя бы это осознаёт. В целом это довольно скучно, и единственная отрада здесь — сама Лорел. Она здорово контрастирует с невротичкой Фелисити, выглядит одновременно опасной и милой, а ещё видно, что она умная. Не назначенный сценаристами гений IT, а взрослая женщина с багажом знаний и жизненным опытом, способная этот самый опыт переоценивать и расти над собой. При этом перековавшаяся Чёрная Сирена остаётся верна себе. Она чётко представляет, что и почему сделает, когда встретится с Диасом. Вот только память у неё короткая: в прошлый раз суперсилы ей не слишком помогли, а она снова лезет на рожон без должной подготовки.



Оливер испытывает на себе прелести карательной психиатрии. Доктор, которого почему-то зовут не Хьюго Стрэндж, измывается над психикой героя. Пытки, уколы, странный аппарат для промывки мозгов — вероятно, следующим шагом будет лоботомия. Следуют стандартные рассуждения про грехи отцов и детей, повторяющих их судьбу, — ничего нового и полезного. Только слова о том, что для Роберта, как и Оливера впоследствии, мало что значила чужая жизнь, словно окружающие их люди — расходный материал. Действительно, старший Куин убил своего телохранителя, чтобы спасти сына, а младший за пять лет становления оборвал немало жизней, и далеко не всегда это было необходимо. О недобрых намерениях врача становится ясно довольно быстро, уже когда он начинает манипулировать пациентом с помощью чувства вины и играть в предсказателя. Терапия работает: в конце Оливер вместо имени называет свой номер, и выглядит это жутко. Морочит он голову мозгоправу или правда сломался — любой из вариантов даёт возможность для интересного развития сюжета. Остаётся надеяться, что авторам хватило мозгов её использовать. Илья Макаров 21 ноября 2018



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