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Порой хочется спросить авторов, понимают ли они, какую чушь вкладывают в уста своих персонажей, или деградация таки достигла того уровня, когда бред начинает казаться нормой.

Эпизод про Лорел начинается неплохо: она выглядит эффектно, ведёт себя круто, и вообще за происходящим интересно наблюдать. Но потом случается бабий бунт, и всё катится под откос. К седьмому сезону выясняется, что Дина до встречи с Оливером не вершила самосуд над бандитами, а защищала женщин, наверняка исключительно от мужчин. И в будущем в её организацию берут по гендернему признаку, а присутствие в команде Роя и Коннера — случайность. Всё это выглядит странно и даже фальшиво, ведь прежде Дина не была замечена в сексизме. Сериалу не впервой коверкать характеры героев в угоду сиюминутным хотелкам, но настолько по-идиотски он это делает впервые.

Задавать вопросы уже не хочется. Неважно, когда Лорел успела обзавестись связями, если сначала шестерила Зуму, затем Прометею, а потом была ручной сучкой Диаса; плевать, каким образом Фелисити связывается с Сарой, хотя та путешествует во времени; и уж тем более не имеет значения, как Дина собирала команду педовок, годных лишь получать по щам от ОМОНа, и почему их шайку не разогнали раньше. Это уже даже не художественная условность — тут целая фабрика роялей.

Лорел мечется, меняет решения буквально на ходу, и это отнюдь не придаёт сложности и глубины её характеру. То она хочет быть хорошей, потом не хочет и внезапно хочет снова. Ну а кучка сильных независимых женщин под предводительством Фелисити вызывает лишь усмешку. Они, может, и смотрелись бы круто, если бы сами не болтали о своей крутизне на протяжении всего эпизода.

А пока девчонки развлекаются, Оливер ищет убийцу матери Эмико, дабы заслужить расположение сестры. Диггл выясняет отношения с отчимом, ещё не зная, что самому вскоре придётся растить чужого ребёнка. Отпрыск Тёрнера под опекой Диггла вырастет славным малым, жаль только не унаследует от родного отца боевые навыки. А вот Джон-младший пустится во все тяжкие. Ей-богу, было бы лучше наблюдать за историей этих двоих, чем за творящимся балаганом.

И в очередной раз DC неверно поняли идею быть как Марвел: они решили последовать примеру конкурентов и начали бездарно сливать злодеев. Сначала Диас, теперь Данте. И если первому был посвящён целый сезон, то второй появился буквально на пару эпизодов, чтобы затем тупо сдохнуть из-за собственного скудоумия. О чём он думал, убивая мать Эмико? Рассчитывал, что та не узнает, что поймёт его великий замысел и поблагодарит? Дебилу дебильная смерть.
Илья Макаров
20 мая 2019

   


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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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