Если хорошенько порезать «Стрелу», то получится крепкий десятисерийный сезон. Ничего жизненно важного удалять не придётся, достаточно просто сократить диалоги.



Детективный жанр плохо даётся сериалу, но тот упорно продолжает пробовать себя в нём. Личность таинственного убийцы, охотящегося за масками, распознаётся в течение первых минут эпизода: хорька из «Слэп-Сайд» не узнал бы только слепой — могли бы хоть причёску ему сменить, чтобы так яростно не палиться. С этого момента пропадает весь саспенс. Можно ли бояться кого-то настолько жалкого, как этот персонаж? Он может вызывать опасение, как чумная крыса, но страх — едва ли. Даже попавшие в ловушку герои не воспринимают его всерьёз — что уж говорить о зрителе?



Но даже с таким проходным злодеем можно работать, если захотеть; жаль лишь, что никто не хочет. Оливер мог бы одержать психологическую победу и вынудить врага сдаться, но для этого нужны сценаристы, умеющие писать диалоги, а таковых в наличии нет. Потому имеем дурацкую болтовню для отвлечения внимания и банальное превозмогание главного героя, которого теперь даже токсины не берут.



Зато зритель может в полной мере насладиться семейной драмой. Уильям не хочет жить с отцом и решает переехать к деду с бабкой, Фелисити беременеет, а Оливер, хоть и создаёт видимость активных действий, по сути, пускает всё на самотёк. И как обычно, то, что можно показать за пару минут, растягивают на треть эпизода: пока персонажи по очереди обсудят вопрос, десять раз повторят одно и то же, а затем сделают ничего не значащие выводы — пора и титры пускать.



К значимым событиям относится лишь ранение Дины, лишившее её Крика Канарейки. Как показывают события из будущего, она и без него прекрасно справляется, потому трагедии опять не получилось. Ещё Кёртис решил продолжить карьеру вне «Аргуса», но кого это вообще волнует?



С каждым эпизодом становится яснее, что авторы уже сами устали от сериала. Подтверждением тому служит информация, что «Стрелу» закроют после восьмого сезона. Наверняка они сделали бы это уже сейчас, но впереди «Кризис на Бесконечных Землях», потому придётся тянуть лямку ещё год. Зато теперь появится надежда на освобождение Оливера из сидабовских лап и появление героя на большом экране. Как знать, быть может, Чарли Ханнэм таки дождётся звонка от DC. Илья Макаров 14 марта 2019



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