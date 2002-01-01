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Эпизоды, предшествующие финальному, всячески стараются нагнетать обстановку, но справляются с задачей на троечку. Сначала нас пытают флэшбеками в рамках одного дня и попытками создать интригу, затем потчуют галлюцинациями Оливера.

Ладно бы эти события на что-то влияли, так нет: если выкинуть указанные эпизоды, ничего не изменится. Из-за приступа ярости Рой убивает охранников, друзья его отмазывают, видеозапись происшествия попадает к ментам, те объявляют мстителей вне закона, но Оливер и компания всё разруливают, и их снова все любят. К чему вводить сюжет с Ямой Лазаря и приступами Роя, если продолжения он не получит ни в следующем сезоне, ни в событиях будущего? Единственный результат подобных телодвижений — эффект Флэша: события, о которых упоминают вскользь, интереснее творящихся на экране.

Всё это уже было: глюки Оливера, приступы Роя, смертельные ловушки, переосмысление представлений о том, что правильно и что — нет. И копов за нос водили, и здание на героев падало, но сейчас это уже не просто самоповторы — это банальная усталость. Актёры молодцы, они до последнего отыгрывают заинтересованность в происходящем; но для зрителя это уже пустое хождение по локациям после завершения основного квеста. Такое развлечение годится только для любителей онлайн-дрочилен.

Паркур в исполнении Роя, неплохая боёвка и попытки создать напряжение уже не спасают. Оливер может по шестнадцать раз за день менять решения, склоняясь то к убийству сестры, то к спасению; призрак Томми может часами вести задушевные беседы; а команда Канареек из будущего может изо всех сил притворяться, что занимается чем-то важным. Очевидно всё, чего они хотят на самом деле, — дождаться финала.
Илья Макаров
6 июня 2019

   


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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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