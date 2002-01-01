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Как и ожидалось, авторы пошли по лёгкому пути. Возникает ощущение, что они торопятся вытащить главного героя из тюрьмы, потому решили максимально всё упростить.

Оливер оказывается устойчив ко внушению и в здравом уме попадает на второй уровень, где на заключённых тестируют новую методику усмирения. За малейшую провинность их отправляют в секретную комнату, откуда те выходят лишь вперёд ногами. При этом в блоке, похоже, отсутствует система видеонаблюдения, а камеру можно открыть пальцем — иначе не объяснить свободного перемещения Талии аль Гул из своей камеры к Оливеру. Какого хрена делает женщина в мужской тюрьме, нет смысла даже спрашивать — вряд ли авторы вообще в курсе гендерного деления в спецучреждениях.

Талия оказывается тем самым Демоном, которого ищет Оливер. Видимо, при взрыве на Лиан Ю погибла лишь бедняжка Саманта, что едва ли может удивить. Дочку Ра'са аль Гула спас Диас, и та согласилась помочь ему в борьбе с Зелёной Стрелой. Зачем заморачиваться, придумывать что-то новое, если можно повторить прошлогодний ход с Лорел, — лучше написать ещё пару дурацких речей для Диггла и потратить хронометраж на скучную линию об операциях «Аргуса». Ещё можно подразнить нас очередным намёком на Бэтмена, которого мы всё равно не увидим, чтобы происходящее за кадром казалось интереснее, чем то, что творится в нём.

В течение эпизода Оливер и Талия улаживают разногласия и договариваются бежать. План их не отличается изяществом: он состоит в том, чтобы попасть в тайную комнату и надеяться, что никому не придёт в голову накачать арестантов транквилизаторами. Охрана и доктор Паркер тоже недалёкого ума, потому герои достигают цели своим любимым способом — избиением людей. В этот раз с постановкой всё хорошо, оператор протрезвел, держит камеру ровно и не боится экспериментировать с ракурсом.

Оливер находит данные для разоблачения Паркера, отдаёт флэшку Талии с просьбой передать её Фелисити, а сам решает остаться и начистить ещё пару рыл. Интересно, сколько ему накинут за нападение на охрану?

Тем временем на воле не происходит ничего интересного. «Аргус» заставляет Кёртиса участвовать в полевой работе, тот ноет, Диггл его успокаивает и параллельно ищет крысу в организации. Потом Кёртис перестаёт ныть и выполняет задание. Удивляет лишь, что на сей раз не погиб ни один боец «Аргуса».

Дамы копаются в полицейском архиве, дабы найти информацию о втором уровне тюрьмы и спасти Оливера. Они поднимают старые дела, им даже удаётся что-то нарыть, но вся эта возня оказывается не очень нужной, когда Талия доставляет флэшку. Доктора увольняют, и прямо на тюремной парковке с ним расправляется бывшая пленница. Второй уровень упраздняют, Оливер возвращается в прежнюю камеру, а девчонки собираются подавать апелляцию, дабы на почве разыгравшегося скандала вовсе освободить его. В мире сидабовских законов такое вполне может прокатить.

В конце Фелисити и Лорел обнаруживают Диаса с помощью подброшенного Глушительнице маячка, ведь тот оказывается в Москве, где вершит свою месть над Анатолием. Разумеется, всё происходит на фоне Кремля — странно, что не прямо на Красной площади.

Очень хочется надеяться, что Диаса сольют к середине сезона, ибо этот персонаж не стоит того внимания, что ему уделено. Можно сколько угодно накачивать его Миракуру или даже одеть в железный костюм — он выработал свой ресурс ещё в прошлом году, пора его кончать. Но кризис идей заставляет принимать идиотские меры, и надежда на появление более интересного злодея меркнет с каждым эпизодом.
Илья Макаров
26 ноября 2018

   


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