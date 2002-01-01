Самое печальное в сложившейся ситуации то, что сериал всё ещё полон интересных и прикольных моментов, но они почти не связаны с главным героем. Оливер давно превратился в Такседомаска: появляется, чтобы запустить в злодея колющим предметом, произносит пламенную речь и исчезает во тьме. Всё веселье проходит мимо него, а протагонисту остаются лишь скучные разговоры и семейный быт.



Даже интриги внутри «Аргуса» вызывают больший интерес, чем невнятные потуги Оливера в очередной раз стать кем-то другим. Нам, например, показывают Отряд Самоубийц здорового человека, жаль только весёлым психопатам уделено мало времени. Но то, что имеют, они используют по полной. Чтобы выгодно смотреться на фоне эйровского «Отряда», многого не надо, достаточно не вести себя, как персонажи того фильма, но додуматься до этого — большой шаг для The CW. Наконец-то можно полюбоваться на злодеев, не пытающихся быть героями, а выполняющих приказы военных ради своего выживания. Диас, как всегда, плетёт интриги, Купидон тащится от возможности стрелять в людей, а Чайна Уайт и сын Дефстроука просто злобные головорезы — и этого достаточно.



Лорел продолжает радовать своими метаморфозами. Явно осознавая, что крупных ролей в ближайшее время не предвидится, Кэти Кессиди наслаждается каждой минутой, проведённой в кадре. Быть крутой героиней ей явно нравится больше, чем сломленной алкоголичкой из второго сезона или беспомощной девочкой из «Заложницы». Возможностей проявить себя у неё мало, но когда они появляются, Лорел их не упускает. Пара коротких сцен с Тёрнером стоят больше, чем вся болтовня основных персонажей. Когда-то Дина казалась пришедшей из более качественного сериала надеждой на лучшее, но уже давно стала бледной тенью самой себя, а Лорел буквально обрела новую жизнь. Наверное, потому её так мало в сериале: ей попросту неинтересно с другими героями.



Дабы не грешить против здравого смысла, лучше не использовать слова «интересный», «сюжет» и «Стрела» в одном предложении, но откровенно скучным называть происходящее не хочется. Красивые сцены, приятные персонажи, забавные моменты: всё это прекрасно работало бы в рамках комикса. Подобное уже появлялось прежде, но сейчас стало ещё заметнее: эпизоды больше похожи на книжки с картинками, чем на произведение киношного жанра. Если попробовать представить любой эпизод в виде цветных панелей с облаками для диалогов, всё встаёт на свои места: и резкие переходы между сценами, и куча не связанных, а порой и вовсе чуждых друг другу сюжетных линий, и чередование эффектных и невнятных моментов.



Вот и появление нового антагониста, равно как и слив прежнего, совсем не киношные. Всё происходит резко, стремительно, при этом весьма сумбурно, будто кто-то вырвал пару страниц из комикса. Но никто их не рвал — просто очередной гений предпочёл продумыванию деталей дорожку кокаина, потому читателю (или зрителю) придётся самостоятельно дорисовать недостающие страницы.



Эдриан Пол в роли Данте — злодея, которого боится даже отморозок Диас — однозначно хороший выбор. Надо думать, достался актёр сидабовцам не так уж дорого: после съёмок у Невского и пятого «Горца» он наверняка готов сниматься бесплатно, лишь бы хоть как-то очистить карму. Конечно, ни о каком мастерстве перевоплощения речи не идёт: перед нами всё тот же Дункан Маклауд, только сменивший катану на кунаи, да и вроде не очень добрый. Но от него много и не требуется — достаточно просто выглядеть круто, и с этим он справляется.



Появление Данте и раскрытие его связи с Эмико даёт ответ на незаданный вопрос: где сестрица Оливера прошла курс молодого бойца и какого хрена вообще творит? Менее бесполезным персонажем она не стала, но хотя бы перестала выглядеть откровенной Мэри Сью.



Так убого слить персонажа, как это сделали с Диасом, не были бы способны даже сценаристы «Игры престолов» и «Ходячих мертвецов», слившиеся в трудовом экстазе. Тупо, мерзко, цинично. Так делать нельзя.



Порой авторы сериала вкладывают в своё детище социальный посыл, сами того не осознавая. Вся сюжетная арка со стеной между Стар-сити и Глэйдс в будущем, болтовня о долге, героизме и прочая мотивационная хрень — фигня для подростков и вписана в сериал исключительно в развлекательных целях. Но порой в нём проскальзывают любопытные моменты. Героям вновь приходится столкнуться с опасностью более серьёзной, чем Лига Теней или акулы-мутанты. На их пути становится частный капитал, сросшийся с госаппаратом; и вот уже мэр грозится всех уволить, если не отпустят бизнесмена, продающего оружие бандам, извиняется перед барыгой и чуть не руку ему целует. Конечно, злодея в итоге арестовывают, и деньги не помогают ему уйти от правосудия, но это ничего не меняет в целом. Можно посадить одного бизнесмена или продажного чиновника, но где-то в тени поджидает Данте, у которого в кулаке все нужные люди, начиная от судов и полиции, заканчивая «Аргусом». Интересно, осознают ли сценаристы хоть иногда, каким потенциалом обладают и как бездарно его тратят?



Ходят слухи, что в следующем (он же последний) сезоне не будет Фелисити. Если это правда, то можно и не закрывать сериал. Действительно было бы интересно увидеть, каким будет «Стрела» без неё. Впрочем, всё это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.



Поиски Уильяма в будущем уже давно не представляют собой ничего интересного, и внезапный поворот с Чёрной Звездой, оказавшейся дочерью Оливера и Фелисити, вызывает лишь зевоту. Всё свелось к очередному напоминанию о крутости и значимости Фелисити, но даже персонажи уже произносят хвалебные речи скучающим тоном. Так как нам не показывают ни Стар-сити ни Глэйдс, за исключением пары локаций, особых переживаний перспектива взрыва не вызывает. Герои наверняка успеют всех спасти, либо трагически погибнут, но это уже будет никому неинтересно. Илья Макаров 16 апреля 2019



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