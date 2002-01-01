Иногда «Стрела» напоминает ребёнка, нуждающегося в строгой дисциплине. Особенно печально, что дитя умом не блещет. Стоило чуток расслабиться, а он уже тянет в рот какую-то дрянь, пытается перебежать дорогу на красный или начинает смотреть ролики с реакциями на трейлеры. Вот и в эпизоде творится откровенная дичь, которую пытаются выдать за норму.



Довольно трудно решить, на чью голову надеть корону тупизны, ибо претендентов сегодня хватает. Это и Диггл, пренебрегающий подготовкой к операции, и Фелисити, готовая отдать друга на растерзание отморозкам, и Дина, не умеющая пользоваться оружием. От героев не отстаёт монтажёр, чьи выходки делают некоторые сцены несмотрибельными, в одной песочнице с ним сценаристы, превратившие сынишку Оливера в гомосека.



Организация «Аргус» не устаёт демонстрировать свою бесполезность, а её сотрудников явно не тестируют на профпригодность. В итоге кучка фриков с далеко не самыми крутыми гаджетами играючи крадёт из хранилища организации сверхмощную батарею нового поколения, попутно открывая в «Аргусе» несколько вакансий.



Поскольку все профессиональные военные защищают на Ближнем Востоке интересы нефтяных компаний и продавцов оружия, в спецназ «Аргуса» набрали ребят из пейнтбольного клуба. У бойцов нет ни нормальной брони, ни респираторов на случай газовой атаки, ни адекватного оружия ближнего боя, хотя они должны быть упакованы не хуже Хищника, учитывая, какими технологиями располагает «Аргус». Но солдатам отведена роль мяса, на котором злодей испытывает свои умения, не рискуя навредить главным героям.



Фелисити не даёт забыть, что так и осталась психованной дурой, руководимой голосами в голове. Она готова пожертвовать другом и отдать в руки бандитов стратегически важное устройство, потому что её заклинило на идее поймать Диаса. Диггл не самый лучший боец сериала, и шансов выстоять против трёх опасных головорезов у него нет. Но самое тупое в ситуации то, что после произошедшего он чуть ли не извиняется перед подругой. Всё в лучших традициях девчачьих фанфиков. А ведь прошлый эпизод вселял надежду, что сериал начнёт взрослеть.



Абсолютно по-идиотски выглядит противостояние Канареек и негритянки с шумоподавляющим устройством. Если действия Лорел понятны, она привыкла сражаться с помощью крика Сирены, то Дина просто идиотка. Заметив, что у соратницы проблемы, она с пистолетом в руках зачем-то тоже применяет суперспособности, зная, что противник защищён от звуковых атак. В этот момент хочется заорать: «Стреляй, сука, стреляй!», но криков здесь и так слишком много. Усиленная акустическая волна пробивает защиту, и злодейка хорошенько шваркается о стену. Но на этом идиотизм не заканчивается. Буквально кадр спустя негритянка чуть ли не вприпрыжку убегает, словно не было мощного звукового удара и свидания с твёрдой поверхностью, а капитан полиции не держит её на мушке. Жаль, некому дать монтажёру леща, он заслужил.



Оливер в очередной раз встаёт перед непростым выбором, но в этот раз действует по соображениям совести. Оказавшись за решёткой, в полном бесправии, он обретает больше свободы, чем когда-либо.



Весь эпизод нас подводят к мысли, что Оливер прикончит охранника, от которого ему велели избавиться в обмен на ценную информацию. Сам служитель закона активно участвует в подготовке своего убийства, всячески провоцируя опасного преступника. Видимо, он думает, что его высокомерие — надёжная защита против человека, последние шесть лет выбивавшего дерьмо из бандитов и умудрившегося до сих пор не сыграть в ящик. Или он всё же считает Зелёную Стрелу героем, а его болтовня о том, что уличные мстители лишь вредят обществу, всего лишь бравада, за которой скрывается зависть?



Со словами охранника можно было бы согласиться, если бы не события последних серий прошлого сезона. Кучка вооружённых клоунов, вершащих то, что они считают правосудием, — опасное явление, и защищать граждан должна полиция. Но что делать, если оная превратилась в частную армию местного барыги, и сам прокурор ходит к нему с челобитной? Правы ли Оливер и компания, беря закон в свои руки? Скорее всего, нет. Но если закон не в силах защитить людей, кому-то приходится быть неправым, чтобы поступить правильно.



Когда Оливеру не приходится слушать горе-советчиков вроде Диггла и Фелисити, он начинает использовать свою голову по назначению. Например, находит способ выполнить задание, не убивая невиновного. И хоть поставлена сцена из рук вон плохо, и только слепой не заметил бы, как Оливер втыкает себе в брюхо заточку, неожиданность поступка сглаживает впечатление.



Так или иначе, цель достигнута: неугодного охранника отстраняют за нападение на заключённого, а главный герой лежит на полу с раной в боку, разве что не раскинув руки в стороны. Библейские отсылки, куда ж без них.



Переживать за Оливера мы не станем, а пожелаем ему скорейшего выздоровления и будем надеяться, что он наконец-то начнёт бить морды, а может быть даже вспомнит про лук и стрелы. Илья Макаров 3 ноября 2018



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