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Стрела — 7x03

Arrow

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Сидабовские сериалы могут быть или крутыми или невероятно тупыми. В первом случае можно ловить кайф, смешанный с удивлением, что канал выдал нечто действительно впечатляющее. Чаще происходит второе, что позволяет хорошо посмеяться над нелепостью или как следует прогреть седалище, если воспринимать сериал слишком серьёзно. А вот с середняками у The CW дела обстоят не очень. Стоит снизиться накалу крутизны или идиотии, происходящее на экране сразу тускнеет. Третий эпизод не навевает откровенной скуки, не вызывает раздражения, он просто нормальный, но будто приготовлен без масла и соли.

Фелисити, вкачав скилл красноречия, убеждает агента Уотсон пойти против приказа ради правого дела. Вместе они разрабатывают хитрый план, который с треском проваливается. Ловушка Фелисити не работает, Дина вспоминает про пистолет, но не умеет им пользоваться, Рене ранит подручную Диаса, но не может догнать. Если вырезать эту часть эпизода и просто показать Диаса, колющегося Миракуру (или чем-то подобным), ничего не изменится. Сэкономленное время можно было бы посвятить взрослому Уильяму, о котором в этот раз вообще забыли.

У Диггла, как обычно, разговоры по душам, в которых не звучит ничего нового. Кто-то кого-то обманул, тот разозлился, потом простил. По сюжету они с женой выполняют задание для «Аргуса», но важной их миссия не выглядит, потому что большую часть времени пара сосредоточена на выяснении отношений.

Оливер продолжает свой тернистый путь, усыпанный пустыми обещаниями. К его удивлению, уголовники частенько врут, а использование людей для них норма. Для человека со специфическим жизненным опытом главный герой порой проявляет чудеса наивности. Обещанной информации он не получает, лишь имя и туманные намёки.

Помочь Оливеру может лишь некий Демон, встречу с которым ему обещают устроить. Но встретиться ему приходится с Тёрнером, и их общение снова заканчивается плохо поставленной дракой. Затем следует задушевный разговор малознакомых людей, который лучше любой беседы с Дигглом. Речь Тёрнера стандартна: в нём видят лишь злодея, а он не такой плохой, как кажется, и даже однажды спас кому-то жизнь. Хорошо хоть не заявляет о невиновности и не строит из себя узника совести. Если он планирует перековаться и сойти с преступного пути, такой диалог уместен в качестве подводки к последующим переменам в характере героя. В противном случае это пустое сотрясание воздуха и манипуляции. Местным зэкам выгодно внушить Зелёной Стреле, что он ничем от них не отличается, раз тоже оказался за решёткой. Но Оливер никогда не грабил и не убивал невинных горожан, а эти ребята буквально живут за счёт бед простых трудяг. Даже самые отбитые фанатики законности не поставят между ними знака равенства.

Благодаря Тёрнеру Оливер пробирается на закрытую вечеринку Брика, представляющую собой подпольные бои. Похоже, уволенный в прошлом эпизоде охранник был единственной помехой для ведения этого бизнеса, дела уважаемых людей идут прекрасно: ставки делаются, прибыль растёт, служители закона в доле и наслаждаются шоу.

Поучаствовать в боях приходится и Оливеру — зря, что ли, припёрся? С раной в боку он неплохо разделывается с противником, а потом, войдя во вкус, начинает метелить всех подряд, включая охрану. За нападение на стража порядка его не расстреливают на месте, а переводят на жуткий Второй Уровень, где и обитает Демон. Быть может, там герою удастся найти ответы на свои вопросы или хотя бы стать ближе к обретению самого себя.
Илья Макаров
11 ноября 2018

   


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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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