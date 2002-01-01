Как ни странно, всё довольно неплохо. Сейчас сериал пытается быть похожим на полицейский процедурал, и это лучше, чем потуги нагнать эпичности на пустом месте.



Забавно смотреть, как Оливер корчит из себя детектива, не имея соответствующих знаний. На фоне Бэтмена, на которого он якобы не пытается быть похож, это выглядит особенно смешно, ведь в отличие от последнего лучнику приходится обращаться за помощью ко всем подряд, поскольку он лишь недавно научился включать компьютер.



Наконец-то нам рассказывают, кто такая Эмико, новая сестра Оливера. С ней всё странно. С одной стороны, она вершит правосудие, основываясь на списке отца (откуда взялся ещё один экземпляр, объяснять пока никто не торопится), с другой — явно ненавидит своего родителя и всё, что связано с фамилией Куин. Ненависть понятна: тот гулял от жены, заделал ребёнка, но никак не озаботился благополучием второй семьи. Откуда тогда фанатичная преданность его идеям, и кто обучил девушку стрельбе и боевым искусствам — остаётся только гадать.



Дабы не слишком утруждать героев, вовремя попадается нужный дневник из родительских архивов, и Оливер быстро выясняет всё, что нужно. Правда, сестра неохотно идёт на контакт и смягчается лишь после выступления брата по телевидению.



Зацикленность сериала на грехах отцов наводит на мысль, что авторы сами проходят курс психотерапии и смогут развивать сюжет лишь после выздоровления. Заметно, что линии, не касающиеся Куинов напрямую, заботят их гораздо меньше. Потому некоторые сцены вызывают зевоту и желание покопаться в смартфоне. Уже не особо интересно, что случится в городе, и почему Глэйдс станет отдельной развитой частью, пока весь город будет погибать. Даже превратившийся в эгоистичного бюрократа Дикий Пёс не вызывает желания узнать о причинах смены политической ориентации.



Попытка «Аргуса» состряпать новый Отряд Самоубийц — худшее, что есть сейчас в сериале. Сделать сюжет с крысой внутри секретной организации скучным — тут нужен талант, и отныне никто не посмеет подозревать авторов в бездарности.



Намного интереснее злоключения Лорел. Она сталкивается с психом, ненавидящим уличных героев, рассказывает, что толкнуло её на тёмную дорожку, а взаимодействие с Фелисити и Диной внезапно смотрится приятно и естественно. Неизвестно, что произошло, но актрисам явно весело работать вместе. Вероломно, без объявления войны из кукол, зачитывающих текст, они превратились в живых людей. И сюжет с ненавистником масок не заканчивается на одиннадцатом эпизоде, у героев наконец-то появится новый враг. Давно пора.



Весьма драматична линия с сыном телохранителя, убитого Робертом Куином. Осознание, что нужно было поговорить с парнем по возвращении с Лиан Ю, чтобы избежать проблем в будущем, и попытка исправить хоть что-нибудь, пусть уже и поздно — очередной важный шаг для Оливера. Это не похоже на обычное нытьё в стиле «я подвёл этот город», здесь он стоит перед базовым вопросом: «Хочу ли я быть хорошим человеком?». И никакие слова не дадут верного ответа, только поступки определяют, кто мы есть и чего хотим.



Актёры наконец-то стараются взаимодействовать, экшена мало, но поставлен хорошо, работа камеры, декорации — всё в порядке. Дело за сущим пустяком: дайте уже нормальный сюжет! Илья Макаров 13 февраля 2019



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